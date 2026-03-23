La Comisión Europea confirmó que el Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) comenzará a regir de manera provisional a partir del próximo 1 de mayo.

El canciller Pablo Quirno celebró el anuncio y puso el foco en la inminente entrada en vigencia del acuerdo, destacando las oportunidades que se le abrirán a nuestro país. Según afirmó en su cuenta de X, este paso permitirá “consolidar nuestra inserción internacional, ampliar oportunidades de comercio e inversión y generar condiciones más previsibles para exportar”.

La Unión Europea activará en forma provisoria el acuerdo con el Mercosur desde el 1 de mayo

Además, el funcionario subrayó el rol de la Argentina en el proceso, al remarcar que “fue el primer país del bloque en completar los procedimientos internos para hacerlo posible”, en referencia a la implementación del entendimiento.

El Senado convalidó el acuerdo UE-Mercosur, en febrero último, y a fines de ese mismo mes el Gobierno promulgó la Ley N.º 27.800, que pone en vigencia el tratado internacional entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea, que establece una asociación estratégica y comercial.

Qué implica la aplicación provisional del acuerdo

La Unión Europea decidió avanzar con una aplicación provisional del acuerdo comercial con el Mercosur a partir del 1 de mayo. La decisión fue anunciada este lunes por la Comisión Europea.

En los hechos, la aplicación provisoria habilitará una reducción inmediata de algunos aranceles y empezará a poner en marcha parte del esquema de liberalización comercial entre ambos bloques, con el objetivo de generar reglas más previsibles para el comercio y las inversiones.

Desde la mirada europea, el acuerdo abre una vía para ampliar exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia Sudamérica. Para el Mercosur, en cambio, mejora el acceso al mercado europeo para productos como carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja, sectores donde la región tiene ventajas comparativas claras.

La medida permitirá empezar a activar el esquema de liberalización comercial mientras continúa el proceso de validación judicial dentro de la Unión Europea, que podría demorar más de un año.

La aplicación alcanzará a los países del Mercosur que hayan completado sus procesos de ratificación. En ese sentido, Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con ese requisito, mientras que Paraguay lo hizo recientemente y se espera su notificación formal.

Impacto económico y escenario internacional

Desde la Unión Europea sostienen que el acuerdo contribuirá a crear cadenas de suministro más resilientes y confiables, especialmente en el acceso a materias primas críticas.

El avance, sin embargo, mantiene tensiones dentro de Europa, con cuestionamientos del sector agrícola en Francia, frente al respaldo de países como Alemania y España.

Pese a las diferencias, la puesta en marcha provisional desde mayo marca un avance concreto tras años de negociaciones: el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur comienza a entrar en una fase operativa.

FN / lr