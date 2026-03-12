El ex diputado nacional y nuevo representante de Entre Ríos en el Ente Región Centro, Atilio Benedetti, pasó por Canal E y se refirió a los desafíos del bloque productivo, defendió la reforma laboral, habló del acuerdo Mercosur-Unión Europea y advirtió sobre el contexto que enfrentan las empresas argentinas.

Atilio Benedetti destacó el potencial del sector agroindustrial y su capacidad de innovación. "La verdad es que está explotada, digo, por la cantidad de gente, por la extraordinaria muestra de tecnología, de innovación y de posibilidades que ofrece el agro argentino", planteó.

Puntos inconclusos en el acuerdo Mercosur - Unión Europea

También se refirió a la importancia del acuerdo comercial entre bloques, aunque advirtió sobre obstáculos técnicos: "Nosotros celebramos mucho desde la región centro la firma del tratado Unión Europea - Mercosur, pero ya encontramos algunos escollos".

En particular, Benedetti mencionó las restricciones ambientales al biodiésel. "Alertando de una manera, sobre algunas trabas ambientales para el ingreso de biodiesel argentino a la Unión Europea", sostuvo.

Sobre el trabajo conjunto con el sector privado, explicó: "No solamente tuvo la presencia de los ministros, sino que de las distintas cámaras industriales que tienen que ver con la elaboración de biocombustibles". Y remarcó la necesidad de una estrategia coordinada: "Lo que hay por delante es una comunicación directa a los gobernadores y a través de ellos llegar al Gobierno Nacional".

Se destaca el trabajo en conjunto entre provincias para el sector productivo

Respecto del rol de la provincia dentro del bloque regional, el entrevistado señaló que, "tenemos similitudes desde Entre Ríos, yo digo, geográficas o geopolíticas, con provincias como Santa Fe y Córdoba". Sobre la misma línea, agregó que, "para una provincia como Entre Ríos va a ser de una utilidad enorme porque nosotros necesitamos recuperar espacio perdido".

También destacó el perfil agroindustrial de la provincia: "Somos una provincia esencialmente transformadora de maíz, de proteína vegetal en proteína animal". Sobre el trabajo conjunto entre provincias, valoró la visión estratégica de los mandatarios: "Tenemos a tres gobernadores que más allá de pertenecer a espacios políticos distintos yo creo que tienen la mirada amplia".