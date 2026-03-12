Crisis de fertilizantes por el conflicto en Medio Oriente: "El 33% del comercio pasan por el estrecho de Ormuz"

El analista del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E el impacto global del conflicto en Medio Oriente, el rol estratégico del Estrecho de Ormuz y las posibles consecuencias sobre fertilizantes, costos productivos y precios de los alimentos.

Germán Iurriza sostuvo que, "preocupa mucho y pone de manifiesto las estrategias que están teniendo los bloques o los países de alguna manera", al tiempo que explicó que, "formalmente están en guerra Israel, Estados Unidos e Irán, pero sabemos que de fondo hay otro tipo de soportes o apoyos o alianzas que van por lo bajo".

Preocupación entre los dueños de los barcos

Asimismo, explicó que los ataques a buques petroleros generan un efecto inmediato en toda la cadena logística global: "Uno, dos o tres, en el fondo si es uno, si son cuatro, en el fondo el impacto es lo mismo porque lo que hace es que obviamente los dueños de los barcos, las compañías marítimas y las compañías de seguro se empiecen a preocupar".

Sobre la estrategia iraní, Iturriza indicó: "Es justamente congelar en la medida de lo posible, obviamente, o asustar toda la logística del resto de los países productores de petróleo de la zona".

La producción de alimentos se vería afectada por el conflicto bélico

A su vez, remarcó que el impacto no se limita al petróleo sino que alcanza a la producción de alimentos: "Está en juego la siembra del hemisferio norte, que no es poca cosa". Sobre la misma línea, advirtió que, "no quiero ser apocalíptico, pero si esto se soluciona mañana quedará como una anécdota".

Sin embargo, el entrevistado planteó un escenario más complejo si la crisis continúa. "Más esto transite de esta forma hacia fin de marzo, ya estamos entrando en un terreno preocupante", expresó.

Uno de los puntos centrales fue el impacto en los fertilizantes. En este contexto, precisó: "El 33% del comercio de fertilizantes de alguna manera pasan por el estrecho de Ormuz". Y alertó que, "cuidado, es un tercio, un numerazo".