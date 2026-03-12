En “QR!”, el director del EAAF confirmó el hallazgo en La Perla: “Las coincidencias genéticas superan el 99% de probabilidad de identidad”

Durante el programa “QR!”, que conduce Pablo Caruso por Canal E, se analizó un nuevo avance en la búsqueda de víctimas de la última dictadura militar: la identificación de 12 personas desaparecidas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

El director del Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Carlos Vullo, explicó en diálogo con Caruso y la periodista Irina Hauser cómo se realizó el trabajo científico que permitió confirmar las identidades a partir del análisis de restos óseos hallados en una fosa removida.

“Las coincidencias genéticas superaron el 99% de probabilidad de identidad, con una posibilidad de error prácticamente despreciable”, detalló el especialista.

El hallazgo en La Perla

La investigación fue ordenada por el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja y forma parte de la continuidad de los trabajos para identificar víctimas del terrorismo de Estado.

La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron durante la dictadura en Argentina. Operó entre 1976 y 1978 en Córdoba y por allí pasaron alrededor de 2500 personas, la mayoría de las cuales continúan desaparecidas.

Según explicó Vullo, el mecanismo utilizado en ese lugar para ocultar los crímenes fue distinto al de otros centros de detención. “A diferencia de lo que ocurrió en lugares como la ESMA o Campo de Mayo, donde hubo vuelos de la muerte, en La Perla el método utilizado para hacer desaparecer los cuerpos fueron los enterramientos”, señaló.

Por eso, el hallazgo de una fosa removida abre nuevas posibilidades para avanzar en la identificación de víctimas.

Identificación histórica en Córdoba: recuperaron los restos de 12 víctimas del centro clandestino La Perla

El especialista explicó que el proceso se basa en el cruce entre dos grandes bases de datos: la de los perfiles genéticos obtenidos de restos óseos y la de muestras de sangre aportadas por familiares de personas desaparecidas.

“Se confeccionan dos bases de datos: una con perfiles genéticos de los restos y otra con los perfiles de los familiares que buscan a un desaparecido. Cuando esas bases se cruzan, aparecen las coincidencias o ‘match’ entre una familia y los restos”, explicó.

Cuando se produce una coincidencia fuerte, el laboratorio notifica al área de identificaciones del equipo para confirmar el resultado con otros análisis. “Por el poder que tiene la genética, cuando el match es muy fuerte ya es prácticamente indicativo de una identificación”, agregó.

El desafío de trabajar con restos de más de 40 años

Uno de los principales desafíos del trabajo científico es la antigüedad de los restos, que en muchos casos tienen casi cinco décadas. “Estamos hablando de restos de más de 40 o 50 años de antigüedad. No es fácil obtener perfiles genéticos porque el ADN puede estar degradado”, explicó Vullo.

Además, las condiciones del suelo también influyen en la preservación de los restos. “Los suelos secos y calcáreos preservan mejor el ADN. En cambio, en suelos húmedos y ácidos, como los de la selva misionera, es mucho más difícil obtener un perfil genético después de tantos años”, detalló.

El Gobierno de Córdoba reafirmó su compromiso con la memoria tras identificarse restos de 12 víctimas de la dictadura

El trabajo del laboratorio se realiza bajo estrictas normas de anonimato. Los especialistas no trabajan con nombres, sino con códigos. “Nosotros no vemos nombres. Solo códigos. Por ejemplo, la familia número 420 busca al desaparecido número 1000. Si hay una coincidencia genética, sabemos que esos restos corresponden a esa persona, pero recién al final conocemos la identidad”, explicó.

La identificación de víctimas no solo permite avanzar en las causas judiciales, sino también dar respuestas a las familias que llevan décadas buscando a sus seres queridos.

LB/DCQ