La Unión Europea decidió avanzar con una aplicación provisional del acuerdo comercial con el Mercosur a partir del 1 de mayo, en una señal política y económica de alto impacto para ambos bloques. La decisión fue anunciada este lunes por la Comisión Europea, mientras sigue abierto el frente judicial dentro de la propia UE por la legalidad del tratado.

La Unión Europea congeló la aprobación del acuerdo comercial con EE.UU.

El movimiento busca destrabar parcialmente un acuerdo que lleva años de negociación y que, pese a las resistencias internas en Europa, vuelve a ganar centralidad en un escenario global atravesado por la competencia con China y la presión comercial de Estados Unidos. En los hechos, la aplicación provisoria habilitará una reducción inmediata de algunos aranceles y empezará a poner en marcha parte del esquema de liberalización comercial entre ambos bloques.

Bruselas acelera mientras espera el fallo judicial

La definición llega después de que el Parlamento Europeo pidiera en enero una revisión judicial sobre la legalidad del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Como la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea podría demorar alrededor de un año y medio, Bruselas optó por avanzar con una implementación temporal.

Según explicó la Comisión, esa aplicación provisoria regirá para los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y que lo hayan notificado formalmente antes de fin de marzo. De acuerdo con el detalle difundido, Argentina, Brasil y Uruguay ya cumplieron con ese paso, mientras que Paraguay ratificó recientemente el acuerdo y debería enviar su notificación en breve.

El punto económico más relevante es que esta instancia permitirá eliminar de manera inmediata parte de los aranceles, algo que puede empezar a modificar flujos comerciales incluso antes de la validación judicial definitiva.

Qué puede cambiar para la Argentina y el Mercosur

Desde la mirada europea, el acuerdo abre una vía para ampliar exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y otras bebidas alcohólicas hacia Sudamérica. Para el Mercosur, en cambio, mejora el acceso al mercado europeo para productos como carne bovina, aves, azúcar, arroz, miel y soja, sectores donde la región tiene ventajas comparativas claras.

Implicancias del acuerdo UE-Mercosur en materia de sostenibilidad para las empresas

El avance, sin embargo, mantiene dividida a Europa. El acuerdo es fuertemente cuestionado por el sector agrícola en Francia, que teme una mayor competencia de productos importados más baratos y con estándares regulatorios que, según los críticos, no siempre son equivalentes a los europeos. En cambio, gobiernos como los de Alemania y España respaldan el tratado y lo consideran una herramienta para fortalecer la posición comercial del bloque.

Para la Argentina, la entrada en vigencia provisoria del acuerdo vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia: cuánto puede aportar una mayor apertura comercial al ingreso de divisas, a la colocación de exportaciones y a la inserción internacional, en un contexto en el que el país necesita mejorar competitividad y ampliar mercados.

El anuncio de Bruselas no cierra el debate político ni judicial. Pero sí marca un dato concreto: después de años de trabas, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur empieza a moverse en el terreno real.

Fuente: AFP/ lr