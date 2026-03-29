Restos de un misil iraní causaron una fuga química y evacuaciones en el sur de Israel

El impacto de restos de un misil iraní provocó este domingo una fuga de materiales peligrosos en el complejo industrial de Neot Hovav, en el sur de Israel, lo que activó un amplio operativo de emergencia con evacuaciones, tareas de contención y maniobras para evitar una posible explosión. El hecho fue atribuido por el Ejército israelí a fragmentos de un proyectil interceptado, mientras que los Guardianes de la Revolución de Irán se adjudicaron el ataque como respuesta a bombardeos previos.

Según informaron los Bomberos de Israel, los equipos trabajan directamente sobre los puntos de fuga para controlar la situación y evitar mayores riesgos. “Los bomberos están trabajando directamente en los puntos de fuga para contener y sellar los contenedores dañados, al tiempo que llevan a cabo operaciones de vigilancia continuas”, señalaron en un comunicado oficial.

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El incidente se produjo en una zona estratégica que concentra industrias químicas y plantas de tratamiento de residuos peligrosos, entre ellas Ecosol y la empresa estatal ESC. Por ese motivo, las autoridades desplegaron unidades especializadas para evaluar el alcance del daño y el nivel de toxicidad en el área afectada.

“Se enviaron al lugar tres equipos especializados en armas químicas y fuerzas de vigilancia de la estación de Beersheba, que comenzaron a evaluar el nivel de peligro y las concentraciones de sustancias en la zona afectada”, precisaron desde el cuerpo de bomberos.

Las tareas de emergencia se concentraron en enfriar los tanques cercanos al punto de impacto para evitar que el fuego se propague o genere explosiones. En paralelo, escuadrones aéreos fueron movilizados para colaborar en la extinción del incendio, que generó una densa columna de humo visible en la región desde varios kilómetros.

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Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de la planta afectada y de las industrias cercanas. Las autoridades también pidieron a los trabajadores que permanezcan en edificios protegidos hasta que la situación quede bajo control.

De acuerdo con medios locales, al menos una persona resultó herida leve como consecuencia del incidente. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan con tareas de monitoreo para descartar riesgos para la población y el ambiente.

GD