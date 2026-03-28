Medio Oriente, en imágenes: ataques cruzados, Líbano bajo fuego y civiles atrapados en violencia sin tregua

La guerra en Medio Oriente entró en su segundo mes sin señales de tregua, con Israel e Irán intercambiando ataques y Estados Unidos sosteniendo que podría alcanzar sus objetivos militares en las próximas dos semanas.

En Teherán, una serie de explosiones sacudió la capital iraní al amanecer del sábado 28 de marzo. Columnas de humo negro se elevaron desde el este de la ciudad, mientras el ejército israelí confirmaba ataques contra lo que definió como “objetivos del régimen”.

Estados Unidos e Israel lanzan ataques contra Irán el 28 de febrero.

En paralelo, Irán denunció un nuevo ataque contra la central nuclear de Bushehr —el tercero en diez días—, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que el reactor no sufrió daños.

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En Israel, los misiles iraníes impactaron en Tel Aviv, donde al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas, según los servicios de emergencia. El comando interno del ejército israelí señaló que uno de los proyectiles utilizó munición de racimo, que provocó importantes daños en un edificio residencial.

Este tipo de armamento, diseñado para dispersar múltiples cargas explosivas sobre una zona, está prohibido por una convención internacional de 2008 que no fue firmada ni por Irán ni por Israel.

El inicio del conflicto

La última fase del conflicto comenzó el 28 de febrero tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, horas después de que avanzaran las negociaciones entre las delegaciones estadounidense e iraní en Ginebra, en torno al programa nuclear del país persa. En tanto, el asesinato del ayatolá Alí Jamenei y otras autoridades de la República Islámica, perpetrado en el comienzo de la operación, dejó entrever que la finalidad apuntaba al cambio de sistema de gobierno.

El asesinato del líder supremo Alí Jamenei ocurrió en el comienzo de la guerra.

Desde el ataque inicial y la posterior represalia de Irán contra bases estadounidenses, el conflicto escaló a nivel regional, afectando a la población civil y generando perturbaciones en el suministro global de energía, con impacto en los precios del petróleo y el gas. Parte de esa presión se explica por la dimensión económica de la respuesta iraní a lo que considera una “guerra de agresión”: el cierre del estrecho de Ormuz.

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos podría alcanzar sus objetivos militares en Irán en “las próximas dos semanas”, en una señal de que la Casa Blanca proyecta una ofensiva de corto plazo.

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Sin embargo, según reportaron medios estadounidenses como The Wall Street Journal y Axios, el Pentágono evalúa enviar al menos 10.000 soldados adicionales a la región, lo que ampliaría significativamente el despliegue militar.

El vicepresidente iraní, Esmail Saqab Esfahani, advirtió que una eventual invasión terrestre elevaría el precio del petróleo a al menos 150 dólares por barril. Por el momento, a un mes de la guerra en el Golfo Pérsico, el Brent ya superó los 112 dólares.

En paralelo, el enviado especial de Donald Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, expresó su expectativa de retomar negociaciones con Teherán en los próximos días, en un intento por abrir una vía diplomática en medio de la escalada.

Las condiciones de Irán

Sin embargo, desde Teherán niegan contacto con Washington y continúan imponiendo las 3 condiciones para sentarse a negociar: garantías de que no serán atacados nuevamente, que se le respete el derecho a su programa nuclear y que perciban reparaciones por los daños.

Escalada regional

Mientras tanto, el conflicto continúa expandiéndose. Un ataque iraní contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, dejó al menos una docena de soldados estadounidenses heridos —dos de gravedad— y dañó dos aviones cisterna, según reportes de medios estadounidenses. Emiratos Árabes Unidos también informó que enfrentó ataques con misiles de crucero y drones iraníes.

Teherán, por su parte, pidió a los civiles evitar zonas con presencia militar estadounidense, incluidos hoteles que alojan tropas en la región, en una señal de que el conflicto también se desplaza hacia espacios urbanos.

La advertencia llegó después de que Donald Trump aplazara hasta el 6 de abril su ultimátum para forzar la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito global de crudo.

Un mes después del inicio de la guerra, el impacto sobre la población civil es cada vez más visible. “Estamos atrapados entre tres potencias que se han vuelto locas”, dijo Ensieh, una dentista de Teherán, a AFP, quien asegura perder la esperanza “cada día”.

La invasión de Líbano

En Líbano, el conflicto se intensificó con la participación de Hezbolá, la milicia chií apoyada por Irán, que comenzó a lanzar cohetes contra Israel en el contexto de la escalada regional. Desde entonces, la aviación israelí bombardea el sur del país, el valle de Becá y los suburbios de Beirut, considerados bastiones del grupo. Además, el gobierno israelí prepara la invasión del sur libanés, mientras que el ministro de Finanzas israelí, Ben Gvir, pidió la anexión del territorio hasta el río Litani.

El grupo armado afirmó haber lanzado un misil tierra-aire contra un avión de combate israelí sobre Beirut y aseguró que mantiene combates “cuerpo a cuerpo” en el sur, donde Israel lleva a cabo una incursión para ampliar una “zona de amortiguación” en la frontera.

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Según el último balance oficial, la guerra ha dejado al menos 1.142 muertos y más de un millón de desplazados solo en Líbano, consolidando el impacto humanitario de un conflicto que sigue expandiéndose.

CD/HB