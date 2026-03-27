Trump prolonga pausa en ataques a infraestructura energética y dice que el diálogo progresa

El presidente Donald Trump extendió la suspensión de los ataques aéreos contra las instalaciones petroleras y de gas de Irán, una medida que busca consolidar el reciente acercamiento diplomático y evitar una escalada que lleve los precios globales del crudo a niveles récord.

La decisión se produjo después de que el mandatario calificara como “productivas” las conversaciones iniciales entre sus enviados especiales y funcionarios de Teherán. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, la administración estadounidense recibió garantías preliminares de que Irán frenaría el hostigamiento a la navegación comercial en el Estrecho de Ormuz a cambio de mantener la tregua sobre sus activos energéticos vitales.

“Estamos logrando avances que nadie creía posibles”, declaró Trump a los periodistas antes de partir hacia Mar-a-Lago. “Ellos quieren un acuerdo, nosotros queremos estabilidad, y vamos a ver si podemos poner fin a este desastre de manera definitiva”.

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A pesar del optimismo de Washington, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una postura escéptica. En un comunicado emitido poco después del anuncio de la prórroga, el gobierno de Israel advirtió que se reserva el derecho de actuar de manera independiente si considera que sus intereses de seguridad nacional están en riesgo, independientemente de los compromisos asumidos por EE. UU.

Los mercados reaccionaron con cautela ante la noticia. Los futuros del crudo Brent, que superaron los US$110 por barril a principios de esta semana tras los ataques israelíes a yacimientos de gas iraníes, retrocedieron ligeramente ante la expectativa de una desescalada. Sin embargo, analistas de Macquarie advirtieron que la volatilidad persistirá mientras no exista un cronograma claro para el cese total de las hostilidades.

Por el momento, la orden ejecutiva mantiene en tierra a los bombarderos estratégicos que habían sido posicionados en la región para una ofensiva de gran escala contra la red de refinerías iraníes, otorgando una ventana de oportunidad adicional a la diplomacia de "máxima presión" reformulada por la segunda administración Trump.