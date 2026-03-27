La economía europea comienza a sufrir las consecuencias de la guerra de Trump en Irán

El costo económico de la guerra con Irán está golpeando a Europa, donde un crecimiento más débil y una inflación más rápida amenazan con agudizar las presiones industriales, fiscales y políticas en toda la región.

La campaña militar de Donald Trump, cuyo desenlace sigue siendo tan incierto como cuando comenzaron los primeros ataques hace un mes, está llevando a los países a recortar sus expectativas de producto interno bruto mientras se preparan para un repunte de precios impulsado por la energía.

El resultado para un continente que recién comenzaba a dejar atrás los efectos del conflicto en Ucrania parece ser un retorno parcial a las políticas utilizadas para superar esa crisis, con apoyo a los hogares y banqueros centrales que giran hacia aumentos de la tasa de interés.

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Para las empresas, aunque el impacto ya está afectando a sectores intensivos en recursos —incluidos los fabricantes químicos alemanes—, existe un riesgo creciente de que se extienda más ampliamente a medida que los ingresos de los hogares se erosionan.

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Todo esto estará presente en la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea el viernes. Serán informados por el director de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, en una videollamada organizada de urgencia para evaluar el impacto de la guerra y cómo coordinar mejor las medidas de alivio.

“Está muy claro que los sectores intensivos en energía son los primeros y principales afectados”, dijo Christian Keller, jefe de investigación económica de Barclays. “Pero cuanto más dure, se trasladará a todos los sectores, a todos los precios de insumos”.

A medida que los mercados de petróleo y gas suben y los indicadores de confianza se desploman, Alemania e Italia están entre los países que evalúan recortes a sus proyecciones oficiales de crecimiento, tras un panorama más sombrío presentado la semana pasada por el Banco Central Europeo.

El actual shock “probablemente va más allá de lo que podemos imaginar en este momento”, dijo Christine Lagarde en un podcast de The Economist publicado el jueves. Esto “lleva a una especie de evaluación tardía de cuán grave es esta crisis actual”.

La industria química alemana —duramente golpeada por el último aumento de los costos energéticos en 2022— ha advertido sobre recortes en la producción dado que el estrecho de Ormuz aún sigue prácticamente cerrado.

La naviera Hapag-Lloyd AG enfrenta costos adicionales semanales de entre US$40 millones y US$50 millones por conceptos como combustible, seguros y almacenamiento. La compañía intenta recuperar parte mediante “cargos de contingencia y emergencia”, dijo el director ejecutivo Rolf Habben Jansen.

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Estos costos amenazan con trasladarse a toda la cadena de suministro, encareciendo la vida para todos. Los consumidores ya lo perciben: la proporción de hogares que espera un mayor aumento de precios en el próximo año ha subido “muy fuertemente”, según la oficina de estadísticas de Francia.

Next Plc, la empresa británica de moda, advirtió que podría aumentar precios entre 1,5% y 2% si la guerra supera los tres meses. Hennes & Mauritz AB, de Suecia, dijo que un conflicto prolongado podría generar efectos indirectos desde la energía que frenen el consumo.

Los datos de inflación de España del viernes —los primeros de una gran economía europea para marzo— mostraron un aumento menor al esperado, aunque la cifra se mantuvo muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo.

El giro en la trayectoria de una región que hasta hace poco anticipaba una recuperación económica y una inflación moderada tras la turbulencia comercial del año pasado podría tener consecuencias significativas.

Para la zona del euro, una pregunta es si el conflicto actúa como impulso o freno a las reformas que permitan al bloque actuar con mayor autonomía en un mundo con menor apoyo de Estados Unidos y una competencia más intensa de China. Financiar medidas de apoyo económico también es un desafío para muchos países, ya que solo Alemania cuenta con un margen fiscal relevante.

Aun así, los datos de Francia publicados el viernes mostraron un déficit menor al previsto en 2025, lo que podría dar más margen a la segunda mayor economía de la zona del euro.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“La política fiscal sigue siendo la principal herramienta para proteger a los votantes de la inflación. Aunque la investigación económica favorece apoyos focalizados para limitar incentivos a un mayor consumo de energía, las transferencias generalizadas podrían seguir siendo políticamente atractivas para los gobiernos. Sin embargo, no todos los países europeos tienen el margen fiscal para hacerlo”. -Antonio Barroso, analista senior de geoeconomía.

Reino Unido, por su parte, debe recurrir a unas finanzas públicas ya tensionadas para aliviar el costo de vida, lo que alimenta a movimientos populistas en ambos extremos del espectro. Al igual que el Banco Central Europeo, los mercados prevén que el Banco de Inglaterra tendrá que elevar la tasa de interés.

“El gobierno tendrá que actuar con extrema cautela en la forma en que amplía la red de apoyo esta vez”, dijo Andy Haldane, presidente de las Cámaras de Comercio Británicas y exresponsable de política monetaria del Banco de Inglaterra.

“El margen de maniobra es muy limitado, Reino Unido está claramente en el foco de los mercados desde la perspectiva de la deuda pública”, dijo. “El riesgo de cometer errores exige cautela y prudencia, por más que aumenten las presiones políticas. No es momento para la audacia”.

Una señal de cuán decididos serán los responsables de la política monetaria del Grupo de los Siete podría surgir el lunes, cuando ministros de energía y finanzas se reúnan de forma virtual. El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, resumió la magnitud del desafío.

“Estamos en la intersección de problemas económicos, energéticos, inflacionarios y de banca central”, dijo.