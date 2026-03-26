Aprobación de Petro alcanza máximo desde 2024 y favorece a Iván Cepeda en elecciones de Colombia

El índice de aprobación del líder de izquierda colombiano, Gustavo Petro, ha alcanzado su nivel más alto desde 2024, lo que podría reforzar las posibilidades de su aliado Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de mayo.

La proporción de personas que aprueban la gestión de Petro aumentó en 1,6 puntos porcentuales hasta el 41,2%, mientras que el rechazo se mantuvo estable en el 54,7%, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News.

El mandato de cuatro años de Petro finaliza en agosto y no puede presentarse a la reelección. Sin embargo, el senador Cepeda se encuentra entre los tres favoritos en las próximas elecciones.

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La controvertida decisión de Petro de aumentar el salario mínimo en un 23% este año, una cifra récord, reforzó su apoyo entre los sindicatos y algunos trabajadores de bajos ingresos. Su repunte en las encuestas contrasta con las tendencias observadas entre otros principales líderes regionales. Los índices de aprobación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, del presidente de Argentina, Javier Milei, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han cedido este año.

Los colombianos consideran de forma abrumadora que la corrupción es el mayor problema del país, según la encuesta, algo que viene siendo así desde hace tiempo. Sin embargo, este año el sistema de salud ha superado a la inseguridad como la segunda mayor preocupación de los votantes, según la encuesta.

Posición de los candidatos presidenciales

Los tres favoritos para ganar la presidencia están muy cercanos en cuanto a índices de aprobación, según la encuesta. La senadora de derecha Paloma Valencia obtuvo un 44% de valoración favorable, mientras que el abogado conservador Abelardo de la Espriella y Cepeda obtuvieron ambos un 43%. Sin embargo, eran menos los colombianos que tenían una opinión negativa de Valencia que de sus oponentes. Valencia tiene un índice neto de -1 punto porcentual, frente al -6 de De la Espriella y el -10 de Cepeda.

Colombia celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el 31 de mayo, con una probable segunda vuelta tres semanas después.

El próximo presidente heredará unas cuentas públicas en crisis, una creciente inseguridad y un aumento del narcotráfico, así como un sistema de salud profundamente deteriorado.

La encuesta de AtlasIntel se realizó entre 6.277 personas entre el 20 y el 24 de marzo y tiene un margen de error de 1 punto porcentual.