Trump confirmó que la CIA le informó que Jamenei es gay: "Lo deja en una mala posición"

Con el aparente objetivo de buscar una "complicidad" con el pueblo iraní, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que recibió un informe de inteligencia según el cual el nuevo ayatolá iraní, Mojtaba Jamenei, sería gay y sostuvo que esa versión lo dejaría “en una mala posición” dentro de la república islámica.

Durante una entrevista con Fox News, Trump indicó que el "dato" (que ya había circulado hace una semana) le fue transmitido por organismos de inteligencia, incluida la Central Intelligence Agency, aunque relativizó su origen.

“Ellos dijeron eso, pero no sé si fueron los únicos. Creo que mucha gente lo está diciendo”, señaló.

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El mandatario estadounidense reiteró además sus críticas hacia Jamenei, hijo del exlíder supremo iraní Ali Jamenei. Lo calificó como una opción “inaceptable” para conducir el país.

Según reportes publicados este mes por New York Post, sectores de la inteligencia estadounidense consideran que el clérigo habría mantenido una relación prolongada con un tutor masculino durante su infancia.

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Trump contra el colectivo LGBTQ+ por los apoyos a Palestina

En la misma entrevista, Trump cuestionó a sectores occidentales que apoyan la causa palestina, en particular a activistas feministas y del colectivo LGBTQ+.

“Me resulta llamativo ver a personas defendiendo al régimen palestino en materia de derechos de las mujeres”, afirmó.

Asimismo, aludió a agrupaciones que se identifican como “Gays for Palestine” y expresó: “Persiguen a los homosexuales, entonces me pregunto quiénes son esos ‘Gays for Palestine’”.

LT