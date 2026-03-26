Silvio Rodríguez: “El mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista y ladrón”

El cantautor cubano Silvio Rodríguez volvió a quedar en el centro de la escena tras una entrevista con el diario El País, en la que combinó crítica interna, definiciones sobre el orden global y una mirada personal sobre el presente de Cuba.

“En mis canciones hay politización, pero no propaganda”. La frase, lanzada casi como una aclaración inicial, funciona también como una síntesis de su recorrido artístico y de su forma de intervenir en lo público.

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“El socialismo de libreta es muy idealista”, sostuvo, en una de las frases más resonantes, al cuestionar el funcionamiento económico del país. En esa línea, planteó la necesidad de cambios concretos. “Creo que hay cosas que tienen que transformarse, que no pueden seguir como están”, dijo, al tiempo que remarcó que esas transformaciones deberían darse sin romper con la esencia del proceso.

También habló de las tensiones dentro del poder: “Hay sectores más cerrados y otros que entienden que hay que abrir un poco más”. Para el músico, esa disputa interna es clave para entender por qué muchas reformas no avanzan.

Aun así, defendió el debate como herramienta, “me gusta que circule el pensamiento, incluso cuando no coincide conmigo”, afirmó. Y agregó, “de las diferencias pueden salir soluciones”.

El peso del bloqueo y las dificultades cotidianas

“El bloqueo influye en todo, en la comida, en la salud, en la vida diaria”, explicó al referirse a la crisis que atraviesa la isla, que apuntó directamente contra Estados Unidos. Sin embargo, también reconoció responsabilidades internas. “No todo se puede justificar con el bloqueo”, admitió, en una de las autocríticas más claras de la entrevista.

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“Hay errores propios que hay que revisar”, insistió, marcando que el deterioro actual es resultado de múltiples factores.

Más allá de Cuba, el músico amplió su mirada y lanzó una de las definiciones más fuertes. “El mundo está dirigido por un régimen autoritario, belicista y ladrón. Y no es Cuba”, afirmó. Con esa frase, apuntó directamente contra el orden internacional liderado por Estados Unidos, “hay una doble moral muy grande en cómo se juzga a los países”, agregó.

Además, Rodríguez cuestionó la injerencia externa y dijo, “no creo en las intervenciones como solución para nada”. Y fue más allá, “las imposiciones desde afuera casi siempre empeoran las cosas”.

Entre la lealtad y la crítica

Al ser consultado por el periodista de El País, sobre su vínculo con la Revolución, el cantautor evitó definiciones absolutas. “Yo sigo creyendo en muchas de las ideas originales”, dijo. Pero enseguida matizó: “Eso no significa que no vea los problemas”.

“Ser crítico no es ser enemigo”, remarcó, en una frase que resume su posicionamiento.

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También se refirió al paso del tiempo sobre el sistema. “Hubo un momento en que todo parecía más funcional”, recordó, y agregó, “hoy hay cosas que son tristes y alarmantes”.

Una mirada hacia el futuro

Hacia el final, Rodríguez dejó una reflexión más personal. “Me niego a pensar que el futuro va a ser uno de falta de sentimientos humanos”, expresó.

Esa idea funciona como una síntesis de su mirada. “A pesar de todo, creo que las personas pueden mejorar las cosas”, sostuvo.

Sin dejar de lado las críticas, el músico cerró con una definición que atraviesa toda la entrevista: “El mundo está mal, pero no por las razones que muchos dicen”.

Con sus propias palabras como eje, Rodríguez volvió a mostrarse en ese lugar incómodo que construyó a lo largo de su carrera. Un espacio donde conviven la lealtad, la crítica y la necesidad de seguir pensando un sistema que, según él mismo reconoce, todavía está en disputa.

RG