¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos en Cuba?

CIUDAD DE MÉXICO – Mientras el mundo observa con ansiedad la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, muchas personas en Estados Unidos y en toda América Latina están más preocupadas por un asunto más cercano a casa: el posible fin del comunismo en Cuba. Aunque los expertos han predicho la caída del régimen docenas de veces desde la revolución de 1959 liderada por Fidel Castro, es posible que finalmente tengan razón. El problema radica en definir cómo será ese proceso. Existen actualmente dos ideas entre la diáspora cubana y destacados expertos sobre lo que debería implicar la caída del régimen. Aunque no son mutuamente excluyentes, implican enfoques sustancialmente diferentes para negociar con los líderes cubanos.

El primer enfoque puede denominarse Obama 2.0, dadas sus similitudes con la política de acercamiento del expresidente estadounidense Barack Obama con Cuba en 2015-16. En una notable ruptura con el pasado, Obama restableció relaciones diplomáticas con la isla, obtuvo la liberación de prisioneros estadounidenses y convenció a Raúl Castro (quien había sucedido a su hermano Fidel como presidente en 2008) de permitir una mayor participación del sector privado en la economía. A cambio, Obama levantó muchas de las restricciones al comercio y la inversión de EE. UU. en Cuba. Pero el Congreso, liderado por los republicanos, se negó a levantar el embargo comercial de décadas contra la isla.

El pensamiento de Obama, según varios de sus asesores, era que un deshielo en las relaciones conduciría eventualmente a un cambio político: elecciones y el fin del régimen de partido único, así como un aumento de la libertad de expresión. Pero esa teoría nunca fue puesta a prueba. Después de que Donald Trump sucediera a Obama en 2017, el compromiso de EE. UU. terminó.

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En su segundo mandato, Trump ha perseguido una diplomacia transaccional y ha regresado a un intervencionismo muscular, como lo demuestra la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la decisión de permitir que remanentes de su régimen retengan la autoridad siempre que cumplan con las demandas de EE. UU. En efecto, Trump eligió el petróleo por encima de la democracia.

La postura de Trump hacia Cuba parece igualmente dura y cínica. A mediados de marzo, Trump dijo: “Realmente creo que tendré el honor de tomar Cuba... Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”. Muchos esperan que su administración se centre en desbancar a uno de los líderes del régimen —probablemente el presidente Miguel Díaz-Canel— e implementar reformas económicas, dejando el cambio político para más adelante. Como dijo en febrero el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, de origen cubano-estadounidense, “Cuba necesita cambiar”, pero “no tiene que cambiar todo de una vez”.

Algunos en la diáspora, como el Cuba Study Group, coinciden en que las negociaciones deberían centrarse inicialmente en la apertura del mercado. Pero muchos más creen que una transformación política importante debe acompañar cualquier cambio en la economía. Desde su punto de vista, el liderazgo cubano actual es incapaz de lograr una reforma económica real. Más importante aún, el pueblo cubano —tanto en la isla como en el exilio— desea la democracia y las libertades individuales por encima de todo. Dejar al régimen en el poder sería una traición a los cubanos de todas partes, incluidos los casi tres millones repartidos por Florida, España y México.

Los principales defensores de este enfoque viven en el sur de Florida; los tres miembros cubano-estadounidenses del Congreso de esta zona apoyan reformas políticas y económicas simultáneas. Muchos cubanos en la isla también quieren elegir a sus líderes y disfrutar de las libertades individuales de las que han carecido durante décadas, además de poner fin a los apagones y la escasez de bienes básicos.

Por supuesto, el gobierno cubano se opone a la liberalización política. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, ha expresado su voluntad de negociar con EE. UU., pero solo si se excluyen los "asuntos internos" del país. En resumen, el cambio de régimen está fuera de la mesa de negociación.

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Las dos visiones son diferentes, pero no incompatibles. Rubio lo afirmó al declarar que las reformas iniciales de Díaz-Canel que permiten a los extranjeros —principalmente cubano-estadounidenses— invertir libremente en todas las áreas de la economía “no son lo suficientemente drásticas”. Según se informa, la administración Trump también ha planteado la destitución de Díaz-Canel del poder como una condición necesaria para un acuerdo.

Existen formas de llegar a un compromiso en ambos temas, y las negociaciones en curso probablemente se centran en cuánto cambio de régimen puede aceptar el gobierno cubano y cuánta continuidad política puede tolerar la sociedad cubana.

Quizás el factor decisivo sea la magnitud de la crisis humanitaria en el país. Cuba se ha quedado sin reservas de petróleo y diésel, lo que ha provocado múltiples apagones totales, y un petrolero ruso supuestamente dirigido a la isla fue desviado recientemente. Las condiciones extremas aún no han provocado disturbios importantes. Pero tanto los líderes de EE. UU. como los de Cuba podrían perder el margen de maniobra que tienen para negociar si estallan protestas en La Habana. EE. UU. se vería obligado a intervenir si el régimen cubano recurriera a la represión violenta, aunque solo sea porque los cubano-estadounidenses son un electorado clave para los republicanos.

Además, es poco probable que la inversión cubano-estadounidense fluya hacia la isla pronto. Un destacado empresario de la diáspora me dijo recientemente que, a pesar de apoyar el acercamiento, no está interesado en proyectos a largo plazo en su país natal. Suponiendo que este sentimiento sea compartido ampliamente, la administración Trump probablemente terminaría pagando la factura de cualquier esfuerzo importante de ayuda humanitaria y reconstrucción.

El régimen cubano, por su parte, no puede esperar hasta las elecciones de mitad de periodo de noviembre en EE. UU. o a que un estancamiento en Irán debilite a Trump para obtener un mejor trato. La presión ejercida por el bloqueo petrolero de EE. UU. es sencillamente demasiado grande.

Solo una cosa parece cierta: el estancamiento actual no puede durar indefinidamente. Lo ideal sería que otros países latinoamericanos, como Brasil, Colombia y México, desempeñaran un papel en las negociaciones, posiblemente haciendo que las concesiones importantes sean más aceptables para cada parte. Pero el resultado más probable es que la resistencia cubana —por quijotesca que sea— se enfrente a una administración estadounidense dividida que tiene la sartén por el mango pero no ha decidido si quiere un cambio de régimen o la sumisión del régimen.



(*) Jorge G. Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, es profesor en la Universidad de Nueva York y autor de America Through Foreign Eyes (Oxford University Press, 2020).