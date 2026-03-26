La actividad económica creció 0,4% en enero según el INDEC

En enero de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un crecimiento de 1,9% en la comparación interanual (i.a.) y de 0,4% respecto a diciembre en la medición desestacionalizada, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En relación con enero de 2025, 10 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en enero, donde se destacaron Pesca (50,8%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (25,1%).

Esta última actividad tuvo la mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Explotación de minas y canteras (9,6%). La suma de ambos sectores aportó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE.

Los salarios volvieron a perder contra la inflación en enero, según el INDEC

Por otra parte, cayeron cinco sectores en la comparación interanual: Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%), Electricidad, gas y agua (-3,0%), Industria manufacturera (-2,6%) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-1,6%), que le restaron 0,9 p.p. a la variación interanual del EMAE.

El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en X que la performance de la economía en enero “marcó un nuevo máximo histórico”.

“En términos interanuales, el indicador registró una expansión de 1,9% y se ubicó 8,3% por encima del nivel de enero de 2024”, añadió el ministro.

Por su parte, el presidente Javier Milei reposteó: “La economía sigue creciendo TMAP!”

Excluyendo Administración Pública y Defensa, 10 de los 14 restantes sectores del EMAE registraron crecimiento en la comparación interanual. Entre ellos se destacaron Pesca (+50,8%), Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura (+25,1%) y Explotación de Minas y Canteras (+9,6%).

Análisis del EMAE

Julián Neufeld, economista en la Fundación Libertad y Progreso, comentó que "el EMAE arrancó el año con el pie derecho: creció un 0,4% en términos desestacionalizados respecto al mes anterior, aunque con resultados dispares entre sectores. Los mejores desempeños, como viene siendo habitual, correspondieron a la agricultura y ganadería y a la explotación de minas y canteras, los mismos rubros que traccionaron el crecimiento del PIB del 4,4% en 2025 vía exportaciones".

"Con el conflicto en Irán sosteniendo los precios de los commodities y la energía, es razonable esperar que ambos sectores mantengan su buen momentum en los meses que siguen. En el otro extremo, la apertura comercial continuó golpeando a la industria manufacturera y al comercio".

Según el economista Fernando Marull, el comportamiento “sigue heterogéneo” y señaló que “si la economía se mantiene en los niveles deener, todo el 2026 crecerá 2,3%”.

Para el CEPEC, “el crecimiento actual depende en gran medida de sectores vinculados a recursos naturales, mientras que los sectores más ligados al mercado interno continúan rezagados, lo que limita la solidez del rebote”.

“Hay señales de mejora en el corto plazo —con avance en el margen e impulso del agro y la minería— pero con una dinámica heterogénea y debilidad persistente en industria y consumo, por lo que el desafío será lograr una recuperación más amplia y sostenible”, añadieron.

LM