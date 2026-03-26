Educación financiera en crisis: cómo planificar en un contexto de endeudamiento creciente

La situación económica de los hogares argentinos refleja una problemática estructural que se profundiza con el tiempo. La asesora financiera, Adriana Czerwony, fue contundente al describir el escenario actual: “Es una situación lamentable de la gran mayoría de las familias argentinas que les sobra mes para el ingreso que tienen”. En este contexto, el endeudamiento dejó de estar asociado al consumo aspiracional y pasó a cubrir necesidades básicas.

Según explicó, “lo más preocupante es que ese endeudamiento es sobre consumo básico, alimentos, servicios, no es para darse gustos, sino es para sobrevivir”, lo que evidencia la fragilidad del poder adquisitivo. A esto se suma una falta estructural de conocimientos financieros: “No tenemos una educación financiera de manera formal en la escuela”, señaló, destacando que las decisiones económicas suelen aprenderse de manera informal.

Deudas, créditos fáciles y desinformación

Uno de los factores que agravan el problema es el acceso inmediato al crédito digital. Czerwony advirtió que “son muy fáciles de acceder, pero no te dan la información completa”, en referencia a préstamos ofrecidos por billeteras virtuales. Este acceso simplificado suele llevar a errores de cálculo por parte de los usuarios.

En ese sentido, subrayó la importancia de analizar el costo real de endeudarse: “No solo tenemos que ver la tasa, tenemos que ver el costo financiero total”, que incluye impuestos, seguros y gastos administrativos. Esta diferencia puede generar que las cuotas sean más altas de lo previsto y empeoren la situación financiera.

Frente a este panorama, recomendó una herramienta clave: ordenar las finanzas personales. “Planificación financiera es colgar en un papel o en el celular todos los números”, explicó, destacando la necesidad de identificar ingresos, gastos fijos y deudas para tomar decisiones más informadas.

Ahorro, inversión y educación: claves a largo plazo

A pesar del contexto adverso, Czerwony remarcó la importancia de generar hábitos de ahorro: “Si se puede, lo ideal es más de un 10% del ingreso mensual”, aunque reconoció que en muchos casos resulta difícil. También alertó sobre el impacto de la inflación: “Si yo lo dejo inmovilizado, va perdiendo valor, sea la moneda que sea”.

En cuanto a alternativas, propuso ampliar la mirada más allá del plazo fijo tradicional. “Podemos abrir una cuenta comitente o cuenta de inversión en un agente de bolsa”, indicó, destacando que no tiene costos de apertura ni mantenimiento y permite acceder a instrumentos como bonos, acciones o fondos comunes de inversión.

Además, enfatizó la falta de conocimiento generalizado: “Nos encontramos con una escasa educación financiera”, incluso en sectores profesionales. Por eso, insistió en que comprender estos conceptos no es imposible: “No es tan complejo, en términos sencillos uno puede bajar a tierra”.

Finalmente, dejó una advertencia clave ante posibles estafas: “Siempre desconfiar cuando nos prometen grandes rendimientos”, y recordó que las inversiones requieren tiempo y paciencia. En ese sentido, cerró con una reflexión: “El tiempo va a pasar igual, la diferencia va a estar en las decisiones financieras que tomamos hoy”.

