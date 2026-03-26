Maduro se declaró "no culpable" y se definió como un "prisionero de guerra"

Este jueves 26 de marzo, el derrocado expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció por segunda vez desde su captura ante un tribunal de Nueva York tras la primera audiencia del 5 de enero en la que se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

En medio de un importante operativo policial, el líder venezolano fue trasladado alrededor de las 4 de la mañana desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn hacia Manhattan, según indicaron periodistas de AFP. El dictador (63) lleva detenido casi tres meses junto a su esposa Cilia Flores (69).

Nicolás Maduro se enfrenta a su primera gran prueba judicial en Estados Unidos

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Fuera de la sede judicial, la cual contaba con seguridad reforzada, se reunieron seguidores y opositores de Maduro. "Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado", expresó uno de los ciudadanos venezolanos que se encontraba en el lugar con un muñeco del líder chavista con un traje de presidiario.

En paralelo se podían leer carteles de militantes de izquierda con leyendas como "Liberen a Maduro" y "¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!", en una crítica al presidente estadounidense Donald Trump y su política de impulsar conflictos como el de Medio Oriente o la intervención en Venezuela para detener al dictador.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013 hasta el 3 de enero de 2026, día en el que fue detenido en el marco de una operación militar estadounidense en Caracas. Tras su detención asumió el mando la presidencia interina Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, quien constituyó una nueva relación con Estados Unidos.

El dirigente venezolano fue acusado de cargos de conspiración por "narcoterrorismo", conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.

En la audiencia de este jueves, realizada a las 11hs (hora local), se espera que el expresidente venezolano presione para intentar desestimar su caso. Ya en la primera audiencia ante una corte, el dirigente se mostró con un tono desafiante, se identificó como presidente de Venezuela y negó los cargos en su contra.

En lo que respecta a Venezuela, el país quedó a cargo de Rodríguez, quien hasta ahora impuso una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos y reformó la ley de hidrocarburos en base a las exigencias de Estados Unidos.

La detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Actualmente, Maduro permanece en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, en la que, presuntamente, se encuentra aislado, sin acceso a internet o a ningún otro medio como los periódicos.

Fuentes cercanas al dirigente venezolano aseguraron que este lee la biblia y que solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos. Es el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, quien quedó a cargo de su caso.

En paralelo, los abogados del líder chavista discuten sobre quién paga los honorarios, dado que el gobierno venezolano intenta cubrir los gastos, pero su abogado, Barry Pollack, debe obtener una licencia de la administración que le permita realizar la transacción, aunque el letrado sostenga que dicho pedido viola el derecho constitucional de Maduro a contar con una representación legal de su escogencia.

AS.

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