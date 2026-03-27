Venezuela decretó una semana de asueto de clases y oficinas públicas por la crisis energética

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, decretó este viernes que la semana próximo sea de asueto para el sector público, alegando que las altas temperaturas han puesto en crisis la generación energética en todo el país.

“En esta Semana Mayor quiero anunciar que he decretado días de asueto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para todo el sector de la educación”, afirmó la mandataria desde la isla de Margarita, uno de los más importantes centros turísticos del país.

Los días feriados también incluyen a “los ministerios porque forma parte del plan de ahorro de energía eléctrica”. Los servicios esenciales no fueron incluidos en el asueto que amplía el clásico feriado de Semana Santa.

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Rodríguez, quien se hizo cargo de la presidencia tras la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro (y su esposa) el pasado 3 de enero, durante una incursión de las fuerzas estadounidenses, aseguró que Venezuela está golpeada por “45 días de altas temperaturas”.

Delcy Rodriguez

“Confiamos en el sistema legal de EE.UU.”, dijo el hijo de Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados este jueves 26 de marzo al tribunal para su segunda comparecencia ante un juez en la ciudad de Nueva York. Ambos se encuentran detenidos en una prisión de Brooklyn desde hace prácticamente tres meses. El hijo del expresidente venezolano, Nicolás Maduro Guerra, habló con la agencia AFP y especificó: “Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos”.

Maduro y su esposa enfrentan acusaciones de “narcoterrorismo”, de importar cocaína y de poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Ambos se declararon “no culpables” en la primera audiencia realizada el 5 de enero, donde el exmandatario aseguró que era un “prisionero de guerra”. Trump habló de lo que está sucediendo y afirmó: “Asumo que tendrá un juicio justo. Pero me imagino que enfrentará otros juicios”.

Boceto de la sala del tribunal en la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa

Por su parte, el hijo de Maduro reconoció que “nosotros esperamos que desestimen los cargos, pero es un poco improbable, es improbable. Y esperamos, bueno, que se le permita su defensa, que se le permita tener la voz. Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo. Tiene inmunidad mundial, según el Convenio de Ginebra, el Convenio de Viena”.

HM