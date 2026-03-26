Venezuela 2026: desaprobación de Maduro trepa al 73% y la corrupción desplaza a la inflación como mayor crisis

El escenario político y social en Venezuela presenta una fractura que parece profundizarse con el paso del tiempo. Según el último informe Latam Pulse de marzo de 2026, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg, la administración de Nicolás Maduro atraviesa uno de sus momentos de mayor fragilidad en términos de opinión pública.

El 73% de los venezolanos desaprueba la gestión del mandatario, mientras que apenas un 21% mantiene su respaldo, cifras que desnudan la desconexión entre el Palacio de Miraflores y las demandas de la ciudadanía.

Esta tendencia se agrava al observar la evaluación general del gobierno: el 74% lo califica como "malo o muy malo", reflejando un agotamiento del modelo que trasciende la mera coyuntura económica.

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Un cambio de paradigma en las preocupaciones nacionales

Históricamente, la inflación y el descalabro económico fueron los únicos protagonistas del malestar venezolano. Sin embargo, los datos actuales muestran un viraje significativo en las prioridades sociales.

La corrupción se ha consolidado como el principal problema del país para el 22,1% de la población, superando incluso a la inseguridad y criminalidad, que se ubica en el segundo lugar con un 20,4%. Este fenómeno sugiere que el ciudadano percibe la falta de integridad institucional como el origen de sus penurias diarias, desplazando a la inflación (16,8%) al tercer escalón de las preocupaciones.

"Los indicadores ofrecen una visión consistente de las dinámicas estructurales y emergentes de la región", destaca el informe al analizar el Índice de Riesgo Político, que en Venezuela se mantiene en niveles críticos. Esta percepción de inseguridad ciudadana y falta de transparencia pública configura un clima de alta volatilidad que condiciona cualquier intento de estabilización política o económica.

Venezuela: liderazgos opositores y el abismo de la imagen pública

El contraste entre las figuras del oficialismo y la oposición es total. Edmundo González Urrutia se posiciona como el dirigente con mayor imagen positiva del país, alcanzando un 44%, seguido de cerca por María Corina Machado.

En la vereda opuesta, los referentes del chavismo enfrentan un rechazo mayoritario y consolidado: Nicolás Maduro cosecha un 71% de imagen negativa, mientras que Diosdado Cabello registra un 77% de rechazo, lo que limita drásticamente su capacidad de construir consensos fuera de su núcleo duro.

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Este desplome de la imagen oficialista se traduce también en una visión devastadora sobre la realidad económica familiar. Ocho de cada diez encuestados definen su situación económica actual como "mala", y el Índice de Confianza del Consumidor (CCI) no muestra señales de recuperación.

El pesimismo no es solo una sensación térmica; es un dato estructural que golpea la base de apoyo de un gobierno que no logra convencer sobre un futuro de estabilidad o crecimiento.

El índice actual reflejó la percepción de los encuestados sobre la inflación experimentada en los últimos seis meses, capturando el impacto de las recientes variaciones de precios en el día a día de la población.

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Claves de la encuesta:

Gestión Maduro: 73% de desaprobación frente a un 21% de aprobación.

Principales problemas: Corrupción (22,1%), Inseguridad (20,4%) e Inflación (16,8%).

Imagen positiva: Edmundo González lidera con 44%; Maduro tiene 22%.

Economía familiar: El 80% de los venezolanos califica su situación financiera como "mala".

Riesgo Político: Se mantiene elevado debido a la percepción de inestabilidad y falta de cohesión social.

Ficha Técnica: El estudio fue realizado por AtlasIntel y Bloomberg entre el 10 y el 15 de marzo de 2026. Se procesaron 1.103 casos recolectados a través de la metodología Atlas RDR (Random Digital Recruitment). El margen de error es de +/- 3 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%.

ds