La inesperada jugada de Elon Musk con SpaceX para financiar sus planes interplanetarios: ¿da el salto a Wall Street?

En medio de una nueva etapa de expansión tecnológica y ambiciones cada vez más audaces, Elon Musk analiza una movida que podría cambiar el rumbo de la industria espacial: abrir parcialmente el capital de SpaceX al mercado financiero. La posibilidad de un desembarco en Wall Street genera expectativa tanto en inversores como en analistas, ya que podría convertirse en una de las ofertas públicas más importantes del sector tecnológico en años.

“El acceso a capital público podría acelerar significativamente los tiempos de desarrollo”, explican analistas del sector aeroespacial, quienes consideran que una IPO (oferta pública inicial) permitiría financiar la producción masiva de naves Starship y la infraestructura necesaria para misiones interplanetarias.

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El eventual salto al mercado bursátil implicaría un cambio cultural para la firma aeroespacial norteamericana, que debería adaptarse a las exigencias regulatorias y la transparencia del mercado público. El sector atraviesa un momento de auge, con múltiples actores compitiendo por liderar la nueva economía orbital.

Compañia aeroespacial SpaceX

En este contexto, SpaceX se mantiene como el jugador dominante, tanto por su capacidad de lanzamiento como por su visión a largo plazo.

SpaceX, que domina el mercado de lanzamientos espaciales con sus cohetes reutilizables, es propiedad de Elon Musk junto con varios fondos de inversión y empresas tecnológicas, entre ellas Alphabet, empresa matriz de Google.

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SpaceX, la empresa espacial fundada por el magnate tecnológico Elon Musk, presentará una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones en junio, que podría recaudar la extraordinaria suma de u$s75.000 millones, que servirían para sus ambiciones en el mercado espacial.

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SpaceX, que también está desarrollando una nave espacial para llegar a Marte, fue valorada en u$s1,25 billones a principios de febrero, cuando se fusionó con la unidad de inteligencia artificial (IA) de Musk, xAI.

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En los últimos meses, los analistas esperaban que Elon Musk buscara recaudar entre u$s30.000 y u$s50.000 millones, dada la enorme demanda de los inversores por las empresas tecnológicas. La OPV parece encaminada a superar ampliamente la mayor oferta pública de la historia, cuando en 2019 el grupo petrolero Saudi Aramco recaudó u$s25.600 millones.

PM/fl