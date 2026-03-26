Retroceso en la imagen de Lula da Silva y pesimismo económico marcan el clima social en Brasil

El informe Latam Pulse de marzo de 2026, elaborado por AtlasIntel en conjunto con Bloomberg, reveló un escenario complejo para la administración de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Los datos reflejaron una erosión en la percepción pública tanto de la figura presidencial como del rumbo económico del país, en un contexto de polarización que se mantiene como un rasgo estructural de la sociedad brasileña.

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La aprobación de la gestión de Lula da Silva experimentó un ajuste a la baja, situándose en niveles que reflejan el desgaste de la gestión. Según el reporte, la evaluación negativa del gobierno superó a la positiva en diversos segmentos, evidenciando una dificultad del oficialismo para perforar el techo de sus seguidores más fieles y atraer a los sectores moderados.

"Los indicadores ofrecen una visión consistente de las dinámicas estructurales y emergentes de la región", señaló el informe al describir el módulo permanente que analiza la aprobación presidencial y la evaluación del gobierno. El Índice de Polarización Política continúa siendo uno de los factores que condicionan la gobernabilidad y la percepción de las políticas públicas.

Los resultados de la encuesta: confianza del consumidor e impacto de la inflación

El Índice de Confianza del Consumidor (CCI) mostró señales de debilitamiento durante el mes de marzo. Este indicador es fundamental para entender la disposición al gasto de las familias y las expectativas de crecimiento a corto plazo. La caída en la confianza estuvo estrechamente vinculada a la percepción de los precios y la evolución del costo de vida.

El Índice de Inflación, calculado por AtlasIntel y Bloomberg, capturó tanto la percepción de los últimos seis meses como las expectativas para el próximo semestre. Los ciudadanos brasileños manifestaron una preocupación persistente por el impacto de las variaciones de precios en su economía diaria, lo que impactó directamente en el Índice de Liberalismo Económico y en el riesgo político percibido.

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El Índice de Risco Político de AtlasIntel también fue objeto de análisis en este relevamiento mensual. Este dato permite monitorear la estabilidad institucional y las tensiones entre los poderes del Estado, factores que los inversores siguen de cerca a través de Bloomberg. La combinación de una economía que no termina de despegar y una aprobación política en descenso configuraron un cuadro de cautela generalizada.

El informe concluyó que el sentimiento público en relación a la inflación es un termómetro clave de la satisfacción o el pesimismo social. La metodología aplicada buscó transformar las percepciones individuales en datos cuantitativos que permitan comparar la trayectoria de Brasil con la de otros seis países clave de la región, como Argentina, Chile y México.

El índice de inflación actual reflejó lo experimentado por los encuestados en los últimos seis meses, capturando el impacto de las recientes variaciones de precios en el día a día de la población.

Lula se encuentra bajo una fuerte presión

Claves de la encuesta:

Quién: Realizada por AtlasIntel en colaboración con Bloomberg.

Qué: Relevamiento de aprobación presidencial, confianza del consumidor e índices de inflación y riesgo político.

Por qué: Para monitorear la situación política, social y económica de Brasil en el marco del reporte mensual Latam Pulse.

Tendencia: Se observó una caída en la confianza del consumidor y una percepción crítica sobre la evolución de los precios.

Ficha Técnica: El estudio fue realizado por AtlasIntel y Bloomberg en marzo de 2026. Utilizó una metodología de recolección de datos digitales para relevar indicadores en siete países de América Latina, con un enfoque específico en la población brasileña para este informe.