El Tribunal Supremo de Brasil concede prisión domiciliaria temporal a Bolsonaro por razones de salud

El Tribunal Supremo de Brasil concedió este martes prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro. Si bien el expresidente permanece hospitalizado recuperándose de una bronconeumonía bacteriana, fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos.

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Finalmente, el juez Alexandre de Moraes autorizó al ex mandatario a permanecer 90 días bajo prisión domiciliaria para recuperarse de la enfermedad a partir del momento en que sea dado de alta del Hospital DF Star, donde permanece hospitalizado desde el 13 de marzo.

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Bolsonaro, de 71 años, deberá llevar tobillera electrónica y no podrá utilizar teléfonos ni utilizar redes sociales o grabar vídeos o audios, según detalla el fallo del juez. El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones del 2022 frente a Lula da Silva.

La decisión se produce luego de que la Fiscalía muestre su apoyo a la imposición del arresto domiciliario a fin de preservar la integridad física y moral del detenido. Previo al fallo, los abogados del líder de extrema derecha presentaron un informe médico en el que se recomendaba "una flexibilización del régimen" penitenciario.

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Debido a sus recurrentes problemas de salud, sus abogados defensores solicitaron en varias ocasiones que fuera trasladado a su casa. Bolsonaro se sometió a varias cirugías y sufre crisis de hipo.

"El cuadro clínico de múltiples comorbilidades graves expone la integridad vital del expresidente a un riesgo inminente, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios de enfermedad repentinos y graves", indicó el fiscal general, Paulo Gonet.

En este sentido, aludió a que el actual estado de salud del exmandatario brasileño "requiere de la atención constante y minuciosa que el entorno familiar, no así el sistema penitenciario actual, puede ofrecerle".

BGD / EM