Internado de urgencia en terapia intensiva, se conoció el nuevo parte médico del expresidente Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra internado en una unidad de terapia intensiva del hospital DF Star, de Brasilia, y se conoció el último parte medico sobre su salud, donde se indica que está “estable y consciente”, pero todavía no hay un plazo definido para que sea dado de alta.

Según Clarín, el exmandatario, que cumplía una pena en prisión por intento de golpe de estado, está siendo tratado por una bronconeumonía bilateral. Por su condición, fue trasladado desde la cárcel al centro médico con un cuadro que incluía fiebre, vómitos, escalofríos “muy intensos” y problemas para respirar.

Al referente político de 70 años se le realizó una serie de estudios que comprobaron que sufría una bronconeumonía provocada por una bacteria que se instaló en sus dos pulmones. Por ese motivo, se decidió trasladarlo a terapia intensiva, donde comenzaron a aplicarle dos antibióticos.

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De acuerdo al medio antes citado, Leandro Echenique, uno de los médicos del expresidente, reveló en rueda de prensa que Bolsonaro “va a permanecer en la UCI. No tiene plazo para salir, estará el tiempo necesario para restablecer sus pulmones, pero aún sin previsión de salir. No hubo necesidad de intubarlo”. Y agregó que, tras estos primeros tratamientos, el expresidente está “consciente” y “consiguiendo hablar mejor”, pero todavía “lejos de tener un cuadro controlado”.

Claudio Birolini, otro de los médicos personales del expresidente, afirmó esta clase de neumonías, "ponen en riesgo la vida del paciente". Finalmente, Brasil Caiado, el tercer doctor que participó de la rueda de prensa, remarcó que le sorprendió la rapidez con que la infección atacó los dos pulmones y dio a entender que la condición médica del expresidente mejoraría si le concedieran prisión domiciliaria en vez de obligarlo a cumplir su pena en la cárcel.

Jair Bolsonaro

La condena que cumple Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro cumple una pena de 27 años y 3 meses de prisión por conspirar para revertir el resultado de las elecciones de 2022, donde fue vencido por Lula da Silva. El expresidente estaba recluido en el 19º Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal, popularmente conocido como Papudinha, en Brasilia.

Lula da Silva

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil rechazó el pasado 6 de marzo el pedido de prisión domiciliaria humanitaria para Bolsonaro.

Esta medida confirmó una resolución preliminar del juez Alexandre de Moraes, quien explicó que no existen elementos para validar el traslado al domicilio. Según el magistrado, el centro de reclusión asegura la mejor atención sanitaria posible para el expresidente.