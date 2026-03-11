Con la presencia del jefe de Gobierno, Jorge Macri, el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del SAME, Alberto Crescenti, se inauguró en el barrio de Villa Urquiza un nuevo tipo de centro médico descentralizado pensado para la atención intermedia de la salud de los porteños, especialmente los de los barrios del norte como Belgrano, Saavedra y Villa Urquiza.

Según detalló Macri “se trata de una innovación del sistema tradicional público de salud de la Ciudad ya que es un nuevo nivel de atención médica ambulatoria que se ubica entre los centros de atención primaria y los hospitales”.

“Este sistema es una innovación que pensamos para ayudar a resolver la demanda de salud creciente de la clase media de CABA”, contó Macri durante la inauguración. Según él, crece la demanda de atención por los conocidos problemas de temas económicos que afectan a la gente que solía atenderse en obras sociales o prepagas. “Pensamos que con más clase media accediendo a la salud pública le ofrecemos servicios y eficiencia de primer nivel”.

Durante años, los exámenes de salud de CABA se concentraron en los hospitales. Y eso, a veces, se resolvía, pero tras semanas de demoras en los turnos o en exámenes para poder obtener una respuesta. Esto acelerará la resolución de muchos temas de salud.

Especialidades de salud en oferta en ese centro

El ministro de salud, Fernán Quirós, agregó que “con esta nueva opción se agrega este centro de atención que está fuera de los hospitales de la zona y desde acá podemos dar una respuesta médica ofreciendo consultas por especialidad (cardiólogo, neumonólogos, psiquiatras, ginecólogos, clínicos)”.

Además, como es un centro de nivel intermedio, es posible hacerse estudios diagnósticos en ese mismo lugar (laboratorio, imágenes básicas) que se ofrecen en el mismo lugar y en un formato eficiente.

Según las autoridades, esta opción amplia mucho la oferta de turnos de personal capacitado en diferentes especialidades. Todo eso se inserta en forma armoniosa con el sistema de hospitales.

El flamante centro hoy inaugurado ofrece 20 consultorios y trabajan allí 70 profesionales de especialidades, parte de los laboratorios. Y se suma en forma integrada al trabajo de los 34 hospitales y los 50 centros de atención primaria.

También se prometió que este centro es el primero de una serie de otros que se irán abriendo en otros barrios de la ciudad. Y se recordó que los porteños tendrán prioridad en este centro, ya que no es un lugar de atención a personas con riesgo de vida, y por lo tanto, a la hora de dar turnos, el porteño tendrá prioridad de atención.

El ministro Quirós explicó que “esta es una nueva estrategia del sistema público de salud de Ciudad y que podemos hacer por la fuerte inversión gubernamental en este rubro. Esto es para sumar una red de cuidados progresivos y poder ordenar la demanda de salud. Ahora podemos ofrecer desde un centro básico a un centro intermedio que pueda hacer interconsultas, ciertos estudios de labo más específicos, y eso sin llegar a una guardia del hospital o sacar un turno en una gran institución alejada”.

Este centro también se suma al sistema de gestión y ofrece la historia clínica electrónica de quienes se atienden en el sistema. Finalmente, el lugar suma una nueva posta del SAME en el mismo edificio para poder dar respuestas más rápidas.