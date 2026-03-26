Bonos de Venezuela repuntan y seducen a inversionistas tras arresto de Maduro

El inversionista veterano Arif Joshi viajó a Caracas esta semana para evaluar hacia dónde se dirige Venezuela tras el fin de una presidencia de 13 años que la dejó en default con su deuda y aislada de la economía global.

Después de unirse a varias docenas de analistas e inversionistas de fondos de cobertura en una ronda de reuniones con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y otras autoridades, regresó a Nueva York con la firme convicción de que los bonos venezolanos son una excelente inversión.

“Venezuela es la mayor oportunidad en los mercados emergentes”, dijo Joshi, gestor de cartera en Bramshill Investments, que supervisa inversiones por más de US$8.000 millones. “Todavía nos esperan varios catalizadores positivos”.

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El arresto en Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro a principios de enero impulsó un fuerte repunte en los bonos de Venezuela y su empresa energética estatal, Petróleos de Venezuela SA, ya que los inversionistas apostaron a que allanaría el camino para un plan de reestructuración de los bonos por un valor aproximado de US$100.000 millones. Esto se tradujo en rentabilidades de tres dígitos para la deuda soberana de Venezuela durante el último año, y provocó que parte de ella se cotizara a más de 50 centavos por dólar.

Todavía existen muchos riesgos. No está claro exactamente cómo Rodríguez, la ex vicepresidenta, estimulará una economía que ha sufrido un colapso de una década, y cuál será su enfoque respecto a la enorme deuda pública. Venezuela sigue sujeta a las sanciones estadounidenses, las cuales deben levantarse antes de que pueda implementarse cualquier plan de reestructuración de la deuda.

Elogios de Trump a la nueva administración

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elogiado a Rodríguez tildándola de aliada, y su administración comenzó a flexibilizar algunas restricciones a la industria energética mientras él alienta a compañías petroleras a invertir allí.

Joshi dijo que le sorprendió el ritmo de algunas reformas gubernamentales desde que Rodríguez asumió el cargo, incluyendo un impulso para reformar el marco de inversión minera de tres décadas de Venezuela. La visita le dejó una sensación optimista sobre cuánto podrán recuperar los tenedores de bonos.

“La intención de EE.UU. es seguir levantando las sanciones, ya que el gobierno venezolano ha hecho prácticamente todo lo que se le ha pedido”, dijo Joshi.

Joshi no es ajeno a las crisis soberanas después de trabajar en mercados emergentes durante más de dos décadas. En el pasado invirtió en deuda de Argentina, un país con historial de impagos, y visitó Ucrania el año pasado como parte del primer viaje de inversionistas extranjeros a Kiev desde la invasión rusa.

Anteriormente pasó 15 años en la división de gestión de activos de Lazard Inc. y ahora está ayudando a lanzar un fondo de cobertura centrado en mercados emergentes.

“En Venezuela existe un consenso generalizado de que la estabilización y el crecimiento económico deben producirse antes de las elecciones, lo que probablemente signifique elecciones a finales de 2027 o principios de 2028”, afirmó Joshi. “Tanto la presidenta Rodríguez como la oposición tienen grandes incentivos para impulsar la economía”.