Estudiantes en la calle y combustibles por las nubes: Chile estalla contra el ajuste de Kast

Santiago de Chile volvió a convertirse este jueves en un escenario de choques y gases lacrimógenos. Miles de estudiantes, en su mayoría secundarios con uniforme escolar, coparon la emblemática avenida Alameda para protestar contra el gobierno de José Antonio Kast. El detonante principal fue el recorte del 3% en los gastos del Ministerio de Educación y la propuesta oficial de ponerle un techo a la universidad gratuita para los mayores de 30 años. La marcha, que terminó con enfrentamientos y autos hidrantes de la policía, marcó el inicio de lo que promete ser un otoño de alta conflictividad social en el país trasandino.

El malestar estudiantil se cruzó con un impacto directo al bolsillo de todos los chilenos: el fin de los subsidios a los combustibles. Debido a la guerra en Medio Oriente y la política de ajuste de Kast, la nafta subió hoy más de un 40% y el diésel un 60%. Para el mandatario de ultraderecha, se trata de "hablar con la verdad" para evitar un endeudamiento mayor de la nación. Sin embargo, en las calles la lectura es distinta; carteles con la frase "No nos merecemos este Kastigo" reflejaron el temor de una clase media que ve cómo sus beneficios sociales empiezan a licuarse.

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Desde el Palacio de La Moneda, y con una puesta en escena similar a las de Donald Trump, Kast promulgó su primera ley de "Emergencia Energética". El presidente defendió su plan de rebajar el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en los próximos 18 meses, asegurando que es el único camino para arreglar las cuentas. Mientras firmaba los decretos rodeado de sus ministros económicos, los gritos de "no más mentiras" se escuchaban desde la plaza exterior, donde los manifestantes denunciaron que el ajuste está cayendo sobre los derechos ganados en la última década.

La crisis no solo afectó a los estudiantes. Los gremios de transportistas ya lanzaron una advertencia de movilizaciones y cortes de rutas a nivel nacional a partir de este viernes, asegurando que el alza del diésel encarecerá toda la cadena de alimentos en un país que casi no tiene trenes. Aunque el Gobierno anunció medidas paliativas, como la congelación de tarifas en el transporte público de Santiago y bonos de 110 dólares para taxistas, la oposición y sectores de la propia derecha las calificaron de "insuficientes" por dejar fuera al gas, insumo básico para los hogares.

El recuerdo del estallido social de 2019 sobrevoló toda la jornada. En un tono desafiante, el mandatario aseguró que el Estado responderá con firmeza ante cualquier hecho de violencia, intentando marcar una diferencia con la gestión anterior. "No afectemos más a la patria de lo que ya está afectada", sentenció ante la prensa extranjera mientras la Alameda seguía bajo el control de las fuerzas de seguridad.

La situación educativa tocó una fibra sensible en las familias chilenas. Jóvenes universitarios que marcharon junto a los escolares relataron el miedo a que sus padres, que a veces logran estudiar de adultos tras años de postergación, se queden ahora sin el financiamiento estatal. Para el movimiento estudiantil, el recorte presupuestario es solo el primer paso de un plan mayor para privatizar sectores clave, una sospecha que alimentó la masividad de una convocatoria que volvió a poner a prueba la estabilidad de la capital chilena.

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El Gobierno de Kast decidió trasladar todo el costo de la crisis energética mundial a los usuarios. Al eliminar el subsidio que frenaba las alzas por la guerra en Irán, la nafta y el diésel sufrieron aumentos récord en un solo día. Esta medida busca ahorrar parte de los 6.000 millones de dólares de la meta fiscal, pero impactó de lleno en la logística de un país que depende casi exclusivamente de los camiones para abastecerse.

Desde que asumió, Kast aplicó un recorte parejo a todos los ministerios sin excepciones. En Educación, esto se tradujo en un menor presupuesto para gastos corrientes y en la idea de restringir la gratuidad para alumnos mayores de 30 años. Los estudiantes sostienen que esto rompe el pacto social de la "educación como derecho" y advirtieron que no permitirán que se retroceda en lo ganado durante los últimos años de lucha estudiantil.

La ley de Emergencia Energética incluye un bono único para transportistas escolares y taxistas. Sin embargo, el reclamo generalizado apunta a que el gas quedó fuera de los beneficios, lo que garantiza que la inflación se sienta en cada cocina del país.

Consciente de que el alza de pasajes desató la crisis de 2019, el Gobierno congeló las tarifas en Santiago. El despliegue policial en la Alameda este jueves demostró que el Ejecutivo está dispuesto a endurecer la represión para evitar que las protestas escalen a un nivel inmanejable.

TC