Muro de seguridad y austeridad, las primeras medidas de Kast

A horas de haber asumido, el gobierno de derecha de José Antonio Kast en Chile comenzó con los cambios programados y, como en otros países de la región con el mismo giro político, lo hizo con la promesa de ejercer una administración de “emergencia”.

El mandatario, que reemplaza a Gabriel Boric de centroizquierda, estará enfocado en tres pilares que ya han comenzado a traducirse en decretos concretos: seguridad nacional, austeridad fiscal y reactivación económica acelerada.

Escudo fronterizo. Sólo 24 horas después de de haber recibido la banda presidencial de manos de Boric, Kast firmó este jueves su primer gran paquete de medidas ejecutivas. La más ambiciosa es la implementación del “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia de 90 días que busca sellar la frontera norte del país.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Durante toda su campaña el líder derechista levantó la bandera de la lucha contra la inmigración ilegal, un tema sensible para los chilenos. El plan que lanzó no es solo una declaración de intenciones; incluye la militarización inmediata de los puntos críticos de entrada y la creación de la figura del Comisionado para la Macrozona Norte.

Las funciones de este nuevo cargo serán coordinar bajo un mando unificado a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) para erradicar los pasos no habilitados.

Kast ha sido enfático: el uso de tecnologías como drones con reconocimiento facial, cámaras térmicas y la construcción de barreras físicas, incluyendo las polémicas zanjas y muros de altura, son ahora una prioridad de Estado.

Reducción de gastos. Otra de las medidas ordenadas por el mandatario fue la reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios de Chile, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal.

Otra de sus promesas de campaña fue la reducción de 6.000 millones de dólares del gasto público en 18 meses, una cifra equivalente al 2% del PBI, pero aclaró que será sin afectar programas sociales. Sus opositores cuestionan la viabilidad de esta iniciativa.

Kast “ha instruido que disminuyamos nuestros gastos en aproximadamente un 3%. Eso va a permitir tener un ahorro por este año de unos 3.000 millones de dólares”, confirmó José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la presidencia.

Ahora los ministerios deberán recortar “lo más posible todos los gastos” en bienes, servicios y contrataciones de trabajadores, aunque la medida no incluye un plan de despidos, explicó.

El aparato estatal. En el frente interno, la administración Kast puso en la mirada la eficiencia del aparato estatal. El mandatario instruyó una auditoría total e inmediata a todos los ministerios e instituciones públicas. El objetivo declarado es detectar “fuga de recursos” y lo que el Ejecutivo denomina “despilfarro político”.

Paralelamente, para reactivar una economía que enfrenta un complejo escenario global, el presidente chileno firmó un instructivo contra lo que denominó “permisología”. Esta medida establece plazos perentorios para la resolución de proyectos de inversión:

Será de 90 días para resolver recursos vencidos y de 30 a 60 para nuevos trámites ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Con esto, el gobierno espera destrabar inversiones por un valor estimado de 16.000 millones de dólares que se encontraban paralizadas por burocracia administrativa.

El diseño del equipo de gobierno refleja la desconfianza de Kast hacia el sistema político tradicional. Su gabinete está compuesto mayoritariamente por independientes y perfiles técnicos con experiencia empresarial.

El horizonte de los próximos meses se perfila conflictivo y ambicioso para Kast, con un Congreso fragmentado.