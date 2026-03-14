Indignación en Europa porque Trump autorizó la compra de petróleo ruso

El gobierno de Donald Trump autorizó temporalmente la venta de petróleo ruso –uno de los mayores productores del mundo– que se encuentra en alta mar, en un intento por contener el alza de los precios del petróleo provocada por la guerra con Irán.

Pero esto provocó una fuerte reacción de los aliados occidentales, que afirman que los fondos podrían utilizarse para financiar la invasión rusa de Ucrania. “La decisión unilateral de EE.UU. de levantar las sanciones es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea”, sostuvo el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. “El debilitamiento de las sanciones aumenta los recursos rusos para librar la guerra de agresión contra Ucrania”, agregó.

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló por su parte que Rusia estaba “equivocada” si pensaba que la guerra en Oriente Medio aliviaría la presión sobre ella, en referencia a la decisión tomada por Estados Unidos. “Hoy Rusia puede creer que la guerra en Irán le brindará un respiro. Se equivoca”, apuntó.

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El gobierno británico también se opuso a flexibilizar las sanciones contra Rusia. “Es una decisión de Estados Unidos. Nuestra posición sobre las sanciones se mantiene. Seguimos comprometidos a ejercer la máxima presión económica sobre Rusia en busca de una paz justa y duradera en Ucrania”, señaló.

El secretario estadounidense del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la autorización es una “medida limitada y de corto plazo”, que busca “ampliar el alcance global de la oferta existente” de crudo.