El estratégico Estrecho de Ormuz, por donde circulaban cerca de 20 millones de barriles diarios de petróleo provenientes de Arabia Saudita, Kuwait e Irán hacia Asia y Europa, atraviesa en 2026 una de sus mayores tensiones tras la decisión de Teherán de restringir el tránsito. A partir de una entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Juan Martín Paleo, analiza un escenario marcado por la asimetría de la guerra moderna, advierte sobre fallas de liderazgo político en la gestión del conflicto y pone el foco en el rol de China como actor estratégico, en un tablero que vuelve a plantear el riesgo de una escalada de alcance nuclear.

El militar argentino retirado, Juan Martín Paleo, llegó a ser el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, es decir, la máxima autoridad militar del país, entre 2020 y 2024. A partir de una larga carrera en el Ejército —donde comandó unidades de operaciones especiales y la Fuerza de Despliegue Rápido— también tuvo roles estratégicos y diplomáticos, como agregado militar en China, y empezó a aparecer en el debate público.

La pregunta que queda picando es: ¿cómo Estados Unidos, Israel y, fundamentalmente, Estados Unidos, con la mayor armada del mundo, no tuvo en cuenta que primero tenía que garantizar la libre circulación del Estrecho de Ormuz y que su guerra era una guerra económica y no solo militar?

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El Chaturanga es el juego que dio inicio al ajedrez, es el antecesor del ajedrez. Lo crearon en realidad en India, pero se expandió rápidamente por proximidad a Persia, y en Persia fue donde se desarrolló realmente, ¿no? Chaturanga significaba las cuatro partes del ejército: infantería, caballería, elefantes y carros.

A partir de ahí desarrollaron el juego que después se expandió hacia el resto del mundo, pero ellos, a partir de ahí, desarrollaron el pensamiento estratégico, ¿no? Y acá lo que estamos viendo, Jorge, es un caso de libro de la guerra simétrica. Es decir, podés tener el mayor instrumento militar del planeta, totalmente fuera de discusión, una capacidad inclusive nuclear de arrasar al mundo entero directamente, inclusive con órganos de planeamiento y análisis estratégico importantísimos, Pentágono y todos los think tanks.

Pero si el decisor no hace uso correcto de toda esa herramienta y muestra más bien síntomas, como dijo Guelar, de desequilibrio, diría, es muy probable que no tenga éxito y una estrategia asimétrica, como la que está utilizando Irán, le cause los problemas que le está causando. Es decir, estamos también ante un caso que, como dice bien Rosendo Fraga, es una crisis que está escalando por error de cálculo, porque claramente, a tu pregunta concretamente, yo dudo que los pensadores norteamericanos de estrategia no le hayan dicho: lo primero que tenemos que hacer es garantizar el dominio del estrecho de Ormuz, porque es lo más estratégico que hay para proteger en esa zona. Pero la forma en que vemos que se mueve Donald Trump, donde diariamente cambia sus posturas y emplea su instrumento militar, casi diría con un estilo de vaquero del Far West.

Los periodistas, obviamente, una de nuestras herramientas es tratar de pensar lógicamente para llenar los agujeros, el vacío de información que a veces, en muchos casos, se produce y no hay manera de subsanarlo. Alguien le debe haber dicho a Trump seguramente: “Mire, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz”. ¿Es imaginable pensar que el error de no haber puesto foco en lo primero haya sido porque Trump imaginó que iba a ser mucho más rápido?

Creo que venían inclusive quizás un poco envalentonados después del caso de Venezuela, donde hasta creo que previeron la misma lógica en términos de decir: fijate que los ataques fueron el sábado por la mañana.

La misma lógica iniciaron en los ataques a Irán, pero se encontraron con algo que no esperaban para nada. Y eso originó toda esta serie, es decir, la estrategia utilizada por Irán indudablemente no la tenían prevista. No previeron que se podía llegar a extender a todo y que el arma que iba a usar Irán iba a ser la resistencia, y que cada día que pase y que no tenga una definición se degrada más Estados Unidos, no tanto en el poder militar, que lo sigue manteniendo, pero sí en su relación con los aliados o con cuestiones que son realmente insólitas, que vemos que están teniendo que adoptar, como ser liberar y permitir el comercio del petróleo para Rusia y del propio Irán, al cual están atacando, porque ven que se les está descontrolando la variable del manejo del petróleo.

No obstante, yo creo que la presión, mi visión personal, es que la presión más grande que puede tener Trump para dar un cierre definitivo a esto no la debe tener tanto de parte ni de Rusia ni de China, que indudablemente son actores importantes en esta crisis, ni la del resto de los socios de Estados Unidos en Medio Oriente que están siendo atacados. Creo que lo va a tener dentro del propio territorio de Estados Unidos.

De ahí va a tener la presión más importante, porque en noviembre tiene sus elecciones y, a este paso, yo creo que tiene dos opciones: o las pierde o las suspende. Y digo suspende porque ya vemos que ha habido en Estados Unidos, en Miami y en varios lugares más, intentos de cuestionar el voto por correo, el empleo que hacen de esta fuerza paramilitar que desarrollaron, que ahora la desplegaron en todos los aeropuertos de la nación.

El público norteamericano primero votó a Trump justamente por una de sus promesas, que era no más guerras.

No más guerras.

Y él se jactó hace, no sé si un mes o poco más de un mes, a lo sumo en el discurso del estado de la nación, de lo bajo que se encontraba el precio del combustible, que para el estadounidense es un termómetro letal. En estos momentos esa variable está escapándose y evidentemente lo puede afectar seriamente.

Al igual que nuestro entrevistador anterior, que había sido embajador en China, vos fuiste agregado militar en China y decías que Estados Unidos no cabía ninguna duda que tenía una supremacía militar absoluta. ¿Existe la posibilidad de que China, en cierta cantidad de tiempo, y en ese caso cuánto tiempo, pueda tener una capacidad militar comparable con la de Estados Unidos que juegue como un efecto disuasorio como lo fue en su momento la ex Unión Soviética en términos nucleares?

En estos momentos yo creo que, sobre todo por la capacidad nuclear, el segundo adversario sigue siendo Rusia, pero China está desarrollando su instrumento militar y, sobre todo, su capacidad de proyección, que eso es algo que China no tenía. Lógicamente, ahora al operar a nivel global deben tener capacidad de proyectar su poder militar para defender sus intereses en todo el orbe. Lo están haciendo en cantidad de buques, ya superaron de hecho a Estados Unidos. Lógicamente, en su capacidad de proyección tienen tres portaaviones y van por el cuarto, creo que va a ser a propulsión nuclear. Comparado con los más de diez que tiene Estados Unidos, todavía es muy lejos.

Yo creo que todavía está muy lejos. Pero lo que te quiero significar es que Irán tiene menos del 10% de la capacidad militar de Estados Unidos, a la cual le tenés que sumar la de Israel, otra gran potencia militar, nuclear también, y están produciendo el daño que le están produciendo a la mayor potencia mundial del planeta. Entonces, no pasa solamente por el empleo del material militar. Es una variable que hay que tener en cuenta.

Pero aquí lo que queda muy claro es que las guerras actuales, ya lo vimos un poco en Ucrania, son las llamadas guerras asimétricas. Entonces, hay que considerar un montón de variables. Ejemplo, también te diría, no solo no consideraron lo del estrecho de Ormuz o no adoptó, no aceptó el asesoramiento Trump, sino que no tuvieron en cuenta la cultura. Son pueblos con culturas diferentes a las de Occidente, tienen otro valor de la vida misma. Entonces, me parece que son varios los aspectos que aquí no se…

Lo que planteás es que hoy las guerras son asimétricas, lo que quiere decir que si hoy son asimétricas y antes no lo eran, era que antes se resolvían por quién tenía más fuerza. Hoy no se resuelven por quién tiene más fuerza. Si hoy no se resuelven por quién tiene más fuerza, es porque hay un grado de inhibición en el uso de la fuerza, en algún sentido, que cambió la subjetividad, no el armamento, la subjetividad. Entonces, podría comenzar diciendo: hoy, por lo menos en Occidente, no resulta aceptable una guerra en la que mueran muchos soldados, como lo era en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿de qué vale tener tantos portaaviones, tantos soldados, tantos marines, si finalmente no se los puede usar? No sería aceptable tirar una bomba atómica como se tiró en Hiroshima y Nagasaki, porque si no Rusia hubiera ganado la guerra en cinco minutos. Le tiraba una bomba a Ucrania y se acabó. ¿De qué sirve tener armas nucleares si no se las puede utilizar? ¿Estamos frente a una situación en la que el tema no es militar?

He leído algunas sugerencias de analistas norteamericanos, que le han sugerido a Trump el empleo de armas nucleares tácticas y yo la verdad pienso: lo podrían hacer y arrasarían con todo el estrecho de Ormuz y se terminó, va a quedar abierto por aniquilación. Ahora, la represalia de Irán, igual que se atacan sus fuentes eléctricas, ya dijeron que van a atacar lo mismo al resto de los aliados, a los Emiratos y Omán y a todos los que están alrededor, Arabia Saudita, y sobre todo las plantas de desalinización.

Entonces, podrá quedar liberado por el empleo de armas nucleares tácticas el estrecho de Ormuz, pero va a quedar también anulada la producción de petróleo de toda la región y el desastre va a ser mundial. Ya creo que, aunque se llegue a un acuerdo y se pacifique, o por lo menos se terminen las operaciones, los efectos van a durar un tiempo en la economía mundial, y no solamente en lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Hay otros derivados, como los fertilizantes, la producción de urea, Argentina importa cerca del 40%.

En fin, en el colegio militar, cuando se enseña la evolución de la psicología respecto al uso de la violencia, el ejemplo que viene a mi mente inicialmente es el triunfo pírrico, que se parece a lo que vos decís. Bueno, gané la guerra, el estrecho está liberado, pero no queda nadie.

¿Cómo fue cambiando a lo largo de la humanidad? Aquel ejemplo de Pirro, imagino que debe haber sido utilizado una y otra vez a lo largo de las enseñanzas militares. ¿Y cómo fue posible la Primera y Segunda Guerra Mundial con esa evolución? ¿Y no sería posible hoy, si es que creés que no sería posible?

Realmente creo que la humanidad evolucionó, hubo una involución, sobre todo ahora con Trump y su desconocimiento del tema de la internacionalización, los organismos como Naciones Unidas y autoproclamarse de que su moral es lo único que lo guía y lo limita en el empleo del instrumento militar. Pero también vemos los problemas que está causando esa involución. Entonces, quiero creer que lo bueno es que Estados Unidos tiene recambio, es un país que mantiene todavía su cultura democrática y veo que cada vez tiene más resistencia dentro de su propio país. Espero que el mundo, sigo creyendo, va inevitablemente al multilateralismo.

Esto creo que es una reacción, un poco de patear el tablero por parte del actual hegemón, en conciencia de que va camino a perder esa unilateralidad que logró después de la Guerra Fría.

El fin de un orden mundial y la guerra perpetua

Estados Unidos les dice: ustedes tienen que invertir en armamento, tienen que invertir hasta el 6% de su producto bruto, porque dejaron de invertir menos de uno durante mucho tiempo. Hay resistencia respecto de que esos fondos se quitan de seguridad social, de servicios sociales, de otro tipo de acciones concretas que van en función del estado de bienestar. ¿Va hacia una mayor inversión en armamento, mayor utilización de la fuerza o el proceso que venía sucediendo desde el desarme se mantiene y Trump es una excepción?

Yo creo realmente que la imposición a los aliados en la OTAN de incrementar al 6% del porcentaje estaba parte de la estrategia de Estados Unidos de Trump, que cuando asumió dijo que iba… él recibió un país totalmente desbalanceado económicamente y dijo: “Dejo de invertir y que inviertan en materia del instrumento militar los aliados”. ¿Qué significaba ese 6%? La mayoría iba a ir al complejo industrial militar americano, o sea, iba a dejar de invertir por un lado en su presupuesto y iba a lograr que la industria militar mantuviera su producción.

Eso me parece que fue parte, más te diría, de una estrategia económica, de la misma forma con que buscó Estados Unidos tradicionalmente, buscando que el resto del mundo invierta en Estados Unidos en bonos o en el dólar y de esa forma financiar sus guerras. Pero ahora nos encontramos con que intentó financiarse a través de las políticas de aranceles al resto del mundo, pero también quedó demostrado que no fue eficaz.

Fueron más problemas los que generó que soluciones. Yo quiero pensar que esto va a ser un momento y que el mundo inevitablemente va a volver a los canales de la multilateralidad y de la racionalidad.

¿Sabés qué me queda, Martín, como corolario? Carl von Clausewitz​ puro, ¿no? Finalmente es la política.

Totalmente. A veces esa frase de Carl von Clausewitz no termina de ser bien interpretada, porque todo el mundo dice “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. En realidad él no significa que cuando se termina la política pasan a hablar nada más que los cañones, no, continúa la política, es continuar la política sumándole aparte el instrumento militar. No tengo ninguna duda de que es, como decís vos, es la política.

MV/ff