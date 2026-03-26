El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó este jueves que mató al comandante naval de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Alireza Tangsiri, y a otros altos oficiales de la Armada iraní un ataque aéreo nocturno.

"La pasada noche, en una operación precisa y letal, el ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval", dijo Katz en un video. "El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado", agregó.

Quién era Alireza Tangsiri, el comandante eliminado por el ejército israelí

Tangsiri, nacido en 1962, ocupaba el cargo de comandante de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica desde 2018. Había sido elegido para esa función directamente por el líder supremo Alí Jamenei, también elininado en el transcurso de esta guerra. Antes, dirigió el Primer Distrito Naval en Bandar Abbas, y tuvo una actuación destacada durante la guerra entre Irán e Irak, en la década del 80.

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Era conocido por sus declaraciones agresivas y beligerantes: amenazó con perseguir a las fuerzas estadounidenses "hasta el Golfo de México" y advirtió que Irán enviaría a sus enemigos “a las profundidades del infierno”. En febrero de 2025 presentó el primer portaaviones de drones iraní, considerado el mayor proyecto naval militar del país.

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Por sus palabras y sus acciones, Estados Unidos lo sancionó en 2019 como Terrorista Global Especialmente Designado. y nuevamente en 2024 por su vínculo con una empresa de drones.

Hasta este momento, Irán no ha confirmado que Tangsiri haya muerto en los ataques.

El bloqueo al estrecho de Ormuz ya trae problemas por escasez de combustible

Desde los bombardeos de Estados Unidos e Israel que iniciaron la guerra el 28 de febrero, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz, lo que logró estrangular la circulación de casi el 20 por ciento del petróleo del mundo, y gran parte del gas licuado de petróleo (GLP). Esto genera un déficit diario de unos 15 millones de barriles, que la Agencia Internacional de la Energía califica como la mayor disrupción en el suministro de la historia. Los precios del crudo se dispararon por encima de los 100 dólares, y esta distorsión ya se está plasmando en problemas sociales.

En la India, largas colas en las estaciones de servicio son un caldo de cultivo para la violencia, a tal punto que dos personas murieron en un altercado relacionado con la falta de combustible. La crisis también afecta cadenas de fertilizantes y otros derivados en Asia y Europa.

El dramático mapa que revela qué barcos se atreven a cruzar Ormuz mientras las tensiones alcanzan un nivel crítico

En los últimos días, las fuerzas israelíes llevaron a cabo varios ataques contra la infraestructura naval de Irán, con el fin de liberar el paso del petróleo en el estrecho de Ormuz. La semana pasada, dañaron barcos en el mar Caspio, particularmente algunos equipados con sistemas de misiles.

Desde el inicio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, Israel ha anunciado la muerte de varios altos cargos iraníes, incluido el líder supremo Alí Jamenei.