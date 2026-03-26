Trojena Lake: Arabia Saudita construye un lago artificial a 2.600 metros de altura en pleno desierto

En una de las apuestas más ambiciosas de transformación territorial y turística del mundo, Arabia Saudita avanza con la construcción de Trojena Lake, un lago artificial ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar en medio de una región dominada históricamente por el clima desértico. La nueva propuesta futurista integra el proyecto NEOM , la megaciudad que busca redefinir la economía del país más allá del petróleo.

El embalse aspira a crear un microclima capaz de sostener la biodiversidad, turismo y actividades recreativas en un entorno donde el agua es naturalmente escasa. “No se trata sólo de construir un lago, sino de crear un ecosistema equilibrado. Estamos modelando variables como temperatura, salinidad y biodiversidad para asegurar su sostenibilidad a largo plazo”, explicaron desde el equipo de ingeniería ambiental.

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La iniciativa apunta a convertir una zona montañosa árida en un destino turístico de lujo con condiciones climáticas moderadas, actividades deportivas durante todo el año y un entorno natural completamente reconfigurado mediante ingeniería de avanzada.

Funcionará como eje central de una futura estación de esquí y destino turístico de alta gama dentro del plan Saudi Vision 2030, que tendrá una extensión de 1,5 kilómetros cuadrados de superficie.

Un especialista en infraestructura hídrica detalló que el Trojena Lake no dependerá de fuentes naturales convencionales: “La clave será la combinación de desalinización de agua de mar y tecnologías avanzadas de almacenamiento. Esto permitirá sostener el nivel del lago incluso en condiciones climáticas adversas”.

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Las 6 características más sorprendentes del Trojena Lake de Arabia Saudita

Uno de los aspectos más llamativo del proyecto del Trojena Lake es la magnitud de su innovación. Estas son algunas de sus características más destacadas:

1. Ubicación extrema en altura: A diferencia de otros desarrollos similares, Trojena Lake estará emplazado a 2.600 metros de altura, en una región montañosa del noroeste saudí, lo que permitirá temperaturas más frescas que en el resto del país.

2. Un lago en pleno desierto: El contraste es uno de sus mayores atractivos: una gran masa de agua rodeada de un entorno árido, lo que implica un desafío técnico enorme en términos de abastecimiento y conservación.

3. Sistema de agua sustentable: El proyecto contempla tecnologías avanzadas de desalinización y reciclaje para garantizar el suministro de agua sin afectar los recursos naturales de la región.

4. Centro de turismo todo el año: El lago será un eje para actividades recreativas tanto en verano como en invierno, incluyendo deportes acuáticos, senderismo y hasta esquí en zonas cercanas.

5. Diseño futurista e integración natural: Arquitectos e ingenieros trabajan en un concepto que combina infraestructura de vanguardia con una integración visual armoniosa con el paisaje montañoso.

6. Generación de un nuevo ecosistema: Uno de los objetivos es fomentar la biodiversidad, creando hábitats artificiales que permitan el desarrollo de flora y fauna en una zona donde antes era prácticamente inexistente.

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Trojena Lake: lago artificial a 2.600 metros de altura en Arabia Saudita

Trojena Lake, una nueva era de urbanismo extremo

El príncipe heredero Mohammed bin Salman, principal impulsor del proyecto NEOM, aseguró durante la presentación oficial que “Trojena redefinirá el turismo de montaña a nivel mundial”, al tiempo que remarcó que el desarrollo está basado en principios de ecoturismo y sostenibilidad.

A estas declaraciones, se suman las voces técnicas que están detrás del megaproyecto. Ingenieros vinculados al desarrollo de NEOM explicaron que el principal desafío radica en la gestión del agua en condiciones extremas. “Estamos diseñando un sistema cerrado de recirculación que minimice la evaporación y maximice la eficiencia hídrica”.

La iniciativa también despierta interrogantes. Expertos en medio ambiente advierten sobre los desafíos de mantener un ecosistema artificial en condiciones extremas, mientras que analistas económicos ponen el foco en los altos costos de este tipo de desarrollos.

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Trojena Lake

A pesar de las críticas, el avance del Trojena Lake refleja una tendencia global: el uso de la tecnología para redefinir los límites geográficos y climáticos. En ese contexto, el lago artificial en medio del desierto saudí podría convertirse en un símbolo de una nueva era de urbanismo extremo.

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