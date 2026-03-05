Fases progresivas y metas a futuro para “The Line”, la ciudad futurista que proyecta Arabia Saudita

En medio del desierto del noroeste de Arabia Saudita avanza uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del siglo XXI: "The Line", una ciudad futurista concebida como una estructura lineal de 170 kilómetros de longitud que promete redefinir la forma en que las personas viven, trabajan y se trasladan en entornos urbanos.

La planificación prevé que todos los servicios esenciales, como escuelas, hospitales, comercios y áreas recreativas, se encuentren a menos de cinco minutos a pie para los residentes. Para trayectos más extensos, el sistema de transporte de alta velocidad permitiría recorrer la ciudad de extremo a extremo en apenas 20 minutos.

El proyecto forma parte del mega plan de desarrollo económico impulsado por el gobierno saudí, conocido como ‘Saudi Vision 2030’, cuyo objetivo es diversificar la economía del país y reducir su dependencia del petróleo.

The Line se integra dentro del megaproyecto regional NEOM, una gigantesca zona de innovación y desarrollo ubicada a orillas del mar Rojo. La ciudad fue presentada como un modelo urbano sin calles ni automóviles, con transporte público de alta velocidad y servicios accesibles a pocos minutos a pie para todos sus habitantes.

“The Line”, la ciudad futurista que proyecta Arabia Saudita

Fases progresivas del proyecto “The Line”, dentro del mega plan económico ‘Saudi Vision 2030’

La construcción de "The Line" está prevista en varias etapas que se extenderán durante las próximas décadas. Las primeras fases se centran en el desarrollo de infraestructura básica, incluyendo energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

Las autoridades saudíes han señalado que el desarrollo se llevará adelante de manera progresiva, con expansiones que dependerán del crecimiento poblacional, las inversiones internacionales y la evolución de las tecnologías urbanas que se integrarán en la ciudad.

La propuesta arquitectónica dentro del mega plan económico ‘Saudi Vision 2030’ contempla dos enormes estructuras paralelas revestidas de espejos que se elevan cientos de metros sobre el desierto. Entre ambas se desarrollará una ciudad vertical donde se ubicarán viviendas, espacios de trabajo, áreas comerciales, parques y centros de investigación.

: "The Line", la ciudad futurista que proyecta Arabia Saudita

Metas a futuro del proyecto “The Line”

A largo plazo, los planificadores de "The Line" aspiran a convertir la ciudad en un referente global de urbanismo sostenible y tecnología aplicada a la vida cotidiana. El proyecto pretende incorporar inteligencia artificial para gestionar servicios públicos, optimizar el consumo energético y coordinar el transporte dentro de la estructura urbana.

También se prevé que la ciudad se convierta en un centro internacional de investigación científica, con laboratorios dedicados a la biotecnología, la robótica, las energías renovables y la exploración espacial.

