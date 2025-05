Mientras el gobierno de Arabia Saudita se esfuerza por proyectar una imagen de modernización y empoderamiento femenino ante la comunidad internacional, un oscuro sistema de represión subsiste a puertas cerradas. Son los llamados Dar al-Re'aya —conocidos como "hogares de cuidado"—, donde mujeres y niñas consideradas "desobedientes" por sus familias son encarceladas, azotadas y sometidas a tratos inhumanos con el objetivo de quebrar su voluntad.

A diferencia de una institución penal convencional, estas instalaciones no requieren de un proceso judicial para admitir a una mujer. Basta la denuncia o aprobación de un "guardián" o tutor masculino. Algunas son enviadas tras resistirse a abusos sexuales dentro del hogar. Otras, por atreverse a levantar la voz en redes sociales. Casi todas comparten una misma historia: la violencia no termina al ser encarceladas. Comienza de nuevo, institucionalizada.

El hallazgo, en tanto, puso bajo la lupa la gestión del primer ministro y príncipe heredero Mohammed bin Salman, que tiene la misión de suavizar la imagen de la potencia del Golfo Pérsico a través de distintas iniciativas, como el deporte, el turismo y hasta postulándose para presidir el foro de igualdad de género de la ONU desde abril de 2024. Sin embargo, la reciente revelación de un informe realizado por organismos de derechos humanos sacudió a Riad, en función de los testimonios de violencia recopilados durante años, que luego fueron publicados por medios británicos, entre ellos The Guardian y Dailymail.

Una mujer saudí escapando de Dar al-Re'aya, uno de los "hogares de cuidado" para mujeres "desobedientes".

Castigo por sobrevivir: testimonios de mujeres saudíes

Entre tantos testimonios se destaca el de Sarah Al-Yahia, activista saudí exiliada, quien recordó las amenazas de su padre cuando era niña. "Me decía que si no obedecía sus abusos sexuales, me mandaría a uno de esos centros. Para nosotras, ir a Dar al-Re'aya era una condena peor que la muerte", sostuvo. Actualmente, Sarah lidera campañas para cerrar estos lugares, convertidos en supuestos centros de reclusión donde la rehabilitación es un pretexto y el control patriarcal, la norma.

Por su parte, la organización de derechos humanos ALQST documentó múltiples denuncias: azotes públicos, encierros prolongados en celdas de aislamiento, registros invasivos, pruebas de virginidad forzadas y suministro de sedantes para mantener a las reclusas "tranquilas". Los testimonios hablan de niñas desde los siete años hasta mujeres de treinta.

"Es un infierno. Supe que me enviarían a uno y traté de quitarme la vida antes de llegar", declaró, bajo anonimato, una joven que logró escapar al exilio.

Encarcelamiento para "acallar" las voces

En 2017, un video mostró a varias mujeres intentando arrojarse desde el techo de un centro en La Meca, uno de los sitios más sagrados del Islam donde no se admiten turistas. La situación, en tanto, contrastó con una de las medidas más "progresistas" de la monarquía saudí, que habilitó a las mujeres saudíes a peregrinar a ese sitio sin un "guardián" masculino, siempre que viajen en grupo y tengan el consentimiento de su tutor masculino.

Anteriormente, en 2015, una joven se ahorcó y dejó una nota: "Decidí morir para escapar del infierno". Según el informe, no son hechos aislados sino que se han registrado varios suicidios en los últimos años, siempre envueltos en un silencio institucional. "Morir es más misericordioso que vivir en el refugio", relató una exreclusa.

En 2018, otra ex interna contó a la cadena MBC que fueron obligadas a comer su propio vómito tras ingerir comida en mal estado. En algunos centros, incluso se permite el ingreso de hombres que golpean a las detenidas con impunidad.

Estos centros de "rehabilitación" de mujeres funcionan desde 1960.

Los Dar al-Re'aya operan desde los años 60, pero su función se habría modificado peligrosamente, según el reporte de estas organizaciones que monitorean los derechos de las mujeres en Arabia Saudita. De ser concebidos como refugios para mujeres en conflicto con la ley, hoy son utilizados como cárceles extrajudiciales para castigar la "rebeldía femenina". Las detenidas no pueden salir a menos que un tutor masculino —muchas veces el mismo abusador— acceda a recibirlas.

Algunas son trasladadas a centros de “huéspedes” (Dar al-Theyafa) al cumplir 30 años, pero siguen bajo vigilancia y tutela. Otras simplemente desaparecen en el sistema, condenadas a una vida de encierro sin delito.

El caso de Kholoud Bariedah, relatado a Business Insider, es revelador. Fue condenada a 2.000 latigazos y cuatro años de detención por asistir a una fiesta donde había hombres sin parentesco. "Vi cómo las chicas empezaban a romper cristales para hacerse daño. Perdían la cordura”.

Mientras el reino saudí preside el organismo de igualdad de género de la ONU y se jacta de reformas como permitir que las mujeres conduzcan, los hechos dentro de estos centros revelan una realidad paralela: la represión de cualquier mujer que cuestione la autoridad masculina. Muchas de las que han hablado han sufrido represalias. Algunas fueron devueltas a sus abusadores. Otras, asesinadas poco después de ser liberadas. Más allá de esos avances, la liberación, en Arabia Saudita, no depende de la ley, sino del permiso de un hombre.

A pesar de los compromisos internacionales y las campañas de imagen del régimen, las condiciones en estos centros no han cambiado significativamente. Un informe de ALQST en 2021 señaló que las mujeres siguen siendo castigadas por desobediencia con "azotes regulares, aislamiento y privación de alimentos".

Arabia Saudita preside el principal foro de mujeres de la ONU

Desde abril de 2024, Arabia Saudita preside el foro de igualdad de género de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los principales espacios que protegen y promueven los derechos de las mujeres a nivel internacional. La potencia petrolera de Golfo Pérsico ostenta el cargo hasta 2025, a pesar de las críticas que realizaron organizaciones de derechos humanos por el "atroz historial" que tiene el país en la materia.

El príncipe Mohammed bin Salman, heredero del trono saudí, es a su vez primer ministro.

"El empoderamiento de las mujeres es un objetivo colectivo de la comunidad internacional (...) hacia el cual el Reino de Arabia Saudita ha dado pasos importantes y las reformas aún están en marcha", había indicado la delegación saudí en aquel entonces.

La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer está compuesta de 45 países miembros de la ONU, obedeciendo a criterios geográficos. Consta de 13 miembros de África, 11 de Asia, nueve de América Latina y el Caribe, ocho de Europa Occidental y otros estados, y cuatro de Europa del Este.

Los mandatos duran cuatro años, mientras que la presidencia cambia de manera rotativa cada dos años. Arabia Saudita, que será miembro del foro hasta 2027 como parte del bloque asiático, fue elegido para reemplazar a Filipinas en la presidencia en 2025, sin recibir ningún tipo de objeción del resto de los países con los que comparte el espacio.

El hecho, en tanto, desató las protestas de organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW). "Arabia Saudita discrimina sistemáticamente a las mujeres y persigue a los activistas por los derechos de las mujeres", indicó tras el nombramiento Louis Charbonneau, director de HRW para las Naciones Unidas.

Entre las políticas saudíes más criticadas por la comunidad internacional figuran que las mujeres puedan ser detenidas o arrestadas por no comportarse o vestirse de la manera dictada, por desobedecer a sus "guardianes" o tutores masculinos, por expresar opiniones políticas y por mantener normativas que desprotegen a las mujeres frente a la violencia doméstica y el abuso sexual en el matrimonio.