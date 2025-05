Tensión en Gaza: decenas de heridos por disparos israelíes durante disturbios en un centro de ayuda humanitaria

Decenas de personas resultaron heridas este martes en Gaza durante disturbios en un centro de distribución de ayuda dirigido por un nuevo y controvertido grupo respaldado por Estados Unidos e Israel. El hecho se produjo cuando miles de individuos irrumpieron en el sitio, ante lo que las fuerzas israelíes comenzaron a disparar, lesionando a al menos 47 personas. Sumado a esto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU informó que dos personas podrían haber muerto.

Según imágenes de AFP, la multitud no dejó nada, llevándose sacos de comida, palés de madera y maderos, entre otros elementos. "Hordas de gente hambrienta irrumpieron en el almacén (...) en busca de productos alimentarios allí colocados para ser distribuidos", indicó el PMA en un comunicado.

Sumado a esto, el organismo reclamó un "acceso humanitario seguro y sin trabas para permitir inmediatamente repartos de alimentos ordenados" en la Franja de Gaza. "Los informes iniciales indican que dos personas murieron y varias resultaron heridas en el trágico incidente", continuó, y añadió: "El PMA aún está confirmando los detalles".

Por su parte, un funcionario de alta jerarquía de la ONU señaló que la mayoría de las heridas se debieron a tiros y que "se estaba disparando desde las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)". En tanto, el ejército israelí respondió que estaban verificando los reportes sobre lo sucedido, mientras que un portavoz indicó que los soldados habían efectuado "disparos de advertencia" al aire en el área fuera del sitio de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), en la ciudad sureña de Rafah, pero que no apuntaron hacia la gente.

"Estaba en la fila en un punto de distribución de ayuda en Rafah con cientos de ciudadanos, y de repente un gran número de personas empezó a empujar y a entrar de forma totalmente aleatoria”, contó a la AFP Ayman Abou Zaïd, un desplazado. “Esto se debió a la escasez de ayuda y al retraso en la distribución, así que intentaron entrar para tomar todo lo que pudieran", detalló.

En un momento dado, continuó, "las fuerzas israelíes comenzaron a disparar; el sonido era muy aterrador, y la gente empezó a dispersarse, aunque algunos siguieron intentando tomar la ayuda pese al peligro". Al respecto, "alrededor de 47 personas fueron heridas", precisó a periodistas Ajith Sunghay, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció "una pérdida momentánea de control" en el lugar, después de que el ejército israelí afirmara que sus tropas habían "realizado disparos de advertencia en la zona exterior al recinto". "El control de la situación fue restablecido; las operaciones de distribución de alimentos deberían continuar como estaba previsto y la seguridad de las tropas del ejército israelí no se ha visto comprometida", agregó el ejército.

Según esta organización, la afluencia fue tal que su equipo "se replegó para permitir que un pequeño número de gazatíes recibiera ayuda con seguridad [antes de] dispersarse". La fundación también acusó a "los bloqueos impuestos por Hamas" de haber causado retrasos en la distribución de ayuda en Rafah, uno de los dos centros que abrió el martes, de un total de cuatro anunciados a corto plazo en el centro y sur de la Franja de Gaza.

"Es lamentable, porque aquí lo importante es entregar la ayuda a Gaza, y de repente se critica el método empleado y la naturaleza de quienes lo hacen", declaró la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en respuesta a las críticas de la ONU. "Es el colmo de la hipocresía", sentenció.

Las dudas en torno a la GHF

La GHF indicó haber distribuido hasta el momento unos "8.000 paquetes de alimentos", lo que representa "un total de 462.000 comidas", para una población de 2,4 millones de personas. A raíz del episodio, informaron que la repartición se reanudará el miércoles por la mañana.

Sin embargo, la organización se encuentra en el centro de las críticas desde hace semanas por su opacidad y falta de experiencia. Dirigida por antiguos responsables militares estadounidenses, sin fuentes de financiamiento declaradas ni experiencia en el ámbito, la GHF no tiene nada de humanitaria para las organizaciones activas en Gaza.

"Las agencias humanitarias, las organizaciones profesionales que trabajan en Gaza desde hace años, tienen la capacidad de intervenir; cuentan con el personal y los equipos necesarios para actuar en la Franja de Gaza", explicó Elsa Softic, subdirectora de operaciones de Première Urgence Internationale. "Hoy, lo único que nos impide intervenir son las autoridades israelíes, que imponen este bloqueo sobre la Franja de Gaza", subrayó.

Las operaciones de GHF podrían provocar desplazamientos forzados de población, una violación de las Convenciones de Ginebra, según las organizaciones internacionales en Suiza, donde fue constituida la GHF. Por ese motivo, la ONG Trial International solicitó a las autoridades que investiguen su caso.

"Imagínese una población martirizada desde hace 18 meses, que debe pasar por cámaras de vigilancia, reconocimiento facial y enfrentarse, en su búsqueda de alimento y cuidados básicos, a 'agentes encubiertos' —hay que llamarlos así—. Es altamente problemático el modo en que se lleva a cabo la operación", advirtió Philip Grant, director ejecutivo de Trial International. "Y en ese sentido, nos parece que Suiza ya debería haber examinado la legalidad de las acciones de esta fundación según su orden jurídico", sentenció.

El problema de la ayuda humanitaria cobró gran relevancia en medio de una crisis de hambre tras la imposición por parte de Israel de un bloqueo total sobre Gaza durante más de dos meses, antes de permitir la entrada de suministros de forma esporádica la semana pasada. "Las necesidades humanitarias se han descontrolado tras 80 días de bloqueo total de toda la asistencia alimentaria y de otro tipo en Gaza", declaró el PMA.

En este contexto de desnutrición aguda, la comida se volvió un bien escaso en dicho territorio. Al respecto, madres relataron a la RFI las dificultades que enfrentan para alimentar, como pueden, a sus hijos. El contacto tuvo que ser de manera telefónica, ya que Israel sigue impidiendo la entrada de periodistas a la Franja.

Desde su tienda en la ciudad de Gaza, Zainab, una madre, describió la situación de su hija. La falta de alimento es notable en el cuerpo de la niña: su rostro está demacrado, pálido y lívido, mientras que sus piernas son extremadamente delgadas, apenas cubiertas por la piel. La chica ya pasó nueve días en el hospital, en un centro para casos de malnutrición. Zainab teme otro desenlace fatal.

"Mi hija me dice que sueña con comida, sueña con tener pollo, arroz, carne. Me dice que quiere frutas o verduras. Me habló de pepinos. Pero nada de eso está disponible", contó Zainab. "Ya perdí a una hija. No quiero perder a una segunda. Así fue como murió una de mis hijas... tenía apenas dos meses... no sobrevivió ni a la desnutrición ni al frío", añadió.

En Gaza, el número de niños que sufren malnutrición aguda se duplicó con respecto a febrero de 2025. Ante esa situación, muchas madres dependen de las "takiyas" para sobrevivir, cocinas comunitarias que sirven platos calientes en la calle, pero que son cada vez más escasas.

Sin embargo, no están disponibles en todas partes, según explicó Manar, una palestina de 36 años. "Vine aquí para intentar alimentar a mis hijos. Gracias a Dios logré llegar a pie desde el barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza... porque todo está a precios exorbitantes y no podemos permitirnos nada más... así que estas cantinas callejeras son lo único que nos queda", manifestó.

Asimismo, la falta de aprovisionamiento de alimentos llevó a que muchas de ellas hayan tenido que cerrar. "¿Cuál es mi mensaje al mundo? ¡Sigan mirando al pueblo de Gaza! Estamos agotados... Lo que vivimos ya no es una vida... ¿Qué hace el mundo entero? La muerte nos acecha a cada instante", concluyó.

