Juan Grabois denunció un "plan de exterminio" en Gaza y Carlos Maslatón lo cruzó: "Estamos peleando por nuestra supervivencia"

En un ida y vuelta en redes sociales, Juan Grabois y Carlos Maslatón expusieron miradas opuestas sobre el conflicto en Gaza. El dirigente social acusó a Israel de llevar adelante un “plan de exterminio” contra el pueblo palestino, mientras que el analista financiero defendió la ofensiva militar al señalar que el gobierno israelí "actúa para destruir la agresión, erradicar al enemigo y rescatar a los 58 judíos que tienen secuestrados"

“Las acciones del gobierno de Israel sobre el pueblo palestino son crímenes de guerra que claman al cielo”, escribió Grabois este martes en su cuenta de X. En su publicación, el referente del Frente Patria Grande denunció violaciones sistemáticas al derecho internacional y cuestionó con dureza el accionar del Estado israelí. “Esto no es un conflicto religioso, ni una operación de represalia, ni una guerra entre Estados. Esto es un plan de exterminio”, afirmó.

Grabois también apuntó contra la política exterior argentina, a la que calificó como “colonial”, y llamó a expresar el rechazo “a la bestialidad desatada sobre una población indefensa cuyo territorio quedó arrasado, su familias sin techo, sus niños acribillados, su gente hambreada". "Hagámoslo", agregó.

La respuesta de Maslatón no tardó en llegar. “Es todo lo contrario”, replicó. El abogado y autodefinido “sionista” defendió el accionar de Israel como una reacción legítima frente a “la matanza masiva de judíos del peor estilo nazi” perpetrada, según él, por el “lado terrorista palestino”.

Para el analista financiero, el gobierno israelí actúa “para destruir la agresión, erradicar al enemigo y rescatar a los 58 judíos que tienen secuestrados en túneles bajo tierra, encadenados, torturados y muertos de hambre". Además, sostuvo que Israel “sobrecumple las normas del derecho internacional de la guerra”.

"Los judíos estamos acostumbrados a esto, siempre pasa lo mismo. Lo que te quiero decir es que no hay ninguna posibilidad de que no nos defendamos. Massada no volverá a caer, y el Holocausto no se va a volver a repetir", agregó Maslatón.

A lo que Grabois le marcó a Maslatón: “tu opinión es tu opinión; no es la opinión de ‘los judíos’". Y lo acusó de apropiarse de una identidad colectiva para justificar políticas del gobierno de Netanyahu: "No es intelectualmente honesto". "Hay muchos judíos en Israel que alzan la voz contra los crímenes de guerra de su gobierno y muchos judíos en todo el mundo que también, como lo hizo mi papá”, replicó.

Lejos de escalar el tono, Maslatón aseguró que su posición representa la del “judaísmo internacional”, el Estado de Israel y el sionismo. "Estamos peleando por nuestra supervivencia. O nos defendemos o terminamos en las cámaras de gas. De todos modos, Grabois, respeto tu posición como en tantos temas, no la comparto nada más", cerró.

El conflicto comenzó el 7 de octubre de 2023, con un ataque de Hamás contra el sur de Israel, que dejó 1218 muertos, la mayoría civiles, de acuerdo a los datos oficiales que pudieron conocerse.

Ese día, los islamistas también secuestraron 251 personas. 57 de ellas todavía siguen presas en Gaza y 34 fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

La campaña de represalia militar de Israel ya costó, por lo menos, 53.573 vidas, la mayoría civiles, según un informe del Ministerio de Salud de Gaza que la ONU considera fiable.

La mediación de Catar, Egipto y Estados Unidos logró implementar una tregua de casi dos meses, a la que Israel decidió ponerle fin el pasado 18 de marzo, cuando reanudó su ofensiva contra Gaza.

