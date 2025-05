Meloni se sumó a Macron en la condena contra el accionar israelí en Gaza: "Injustificable"

La situación en Gaza escaló la tensión diplomática entre Israel y varias potencias internacionales. Este miércoles, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se sumó a las críticas del presidente francés Emmanuel Macron hacia el accionar del gobierno israelí, especialmente por la profunda crisis humanitaria en el enclave palestino.

A dos meses del bloqueo total ordenado por el gobierno de Benjamin Netanyahu, la población de Gaza atraviesa un contexto crítico. Esta situación fue calificada de "cada vez más dramática e injustificable" por parte de Meloni, en un discurso ante los diputados italianos.

"No estuvimos de acuerdo en varias de las decisiones ni con las recientes propuestas del gobierno israelí. No dudamos en decírselo a nuestros interlocutores", declaró la mandataria italiana, al tiempo que subrayó la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para aliviar la crisis en Gaza.

Por primera vez, Giorgia Meloni criticó el accionar del gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza.

Hasta el momento, la jefa del gobierno italiano había respaldado firmemente a Tel Aviv en su lucha contra Hamas. Sin embargo, ante el agravamiento de la situación de los palestinos expuesta además en vivo en las redes sociales, criticó las decisiones del gobierno israelí y reiteró su llamado a respetar el derecho internacional humanitario.

Meloni, de raíz conservadora, también condenó los "ataques inhumanos" de Hamas, al tiempo que pidió la liberación "inmediata" de los rehenes que el grupo islamista mantiene en Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

Macron dijo que el accionar israelí es "vergonzoso e inaceptable"

Pero Meloni no fue la líder internacional que rompió con el hermetismo hacia el principal aliado de Estados Unidos y Europa en Medio Oriente. Días atrás, el presidente francés, Emmanuel Macron, había calificado como "una vergüenza" e "inaceptables" las medidas tomadas por Netanyahu para bloquear el suministro de ayuda humanitaria a Gaza, que lleva en vigor desde que rompió el alto al fuego con Hamas en marzo de 2024.

"Lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu está haciendo es inaceptable... No hay agua, no hay medicina, los heridos no pueden salir, los médicos no pueden entrar. Lo que está haciendo es vergonzoso", aseguró Macron.

Además, el presidente francés recalcó la necesidad de que los Estados Unidos jueguen un rol clave en la resolución del conflicto. "Necesitamos a los Estados Unidos. El presidente (Donald) Trump tiene las palancas. He tenido palabras duras con el primer ministro Netanyahu. Me enojé, pero ellos (Israel) no dependen de nosotros, dependen de las armas americanas", añadió.

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

La respuesta de Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respondió a estas críticas, acusando a Macron de alinear a Francia con Hamas. En un comunicado emitido desde su oficina, Netanyahu arremetió contra Macron, afirmando que "ha vuelto a elegir ponerse del lado de una organización terrorista islamista asesina y hacer eco de su despreciable propaganda, acusando a Israel de libelos de sangre".

Netanyahu también criticó la postura de Macron al pedir el levantamiento del bloqueo humanitario a Gaza. Según Netanyahu, en lugar de apoyar a Israel y a la "democracia occidental" en su lucha contra el terrorismo, Macron estaba pidiendo que Israel se "rinda" ante el terrorismo. "Israel no se detendrá y no se rendirá", sentenció el primer ministro israelí.

En medio de la creciente tensión, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también reaccionó a las declaraciones de Macron, recordando que Francia tiene su propio historial de intervenciones militares y que no debe "predicar moralidad" a Israel. "Recordamos bien lo que les ocurrió a los judíos en Francia cuando no podían defenderse. El presidente Macron no debe predicar moralidad a nosotros", dijo Katz, defendiendo la actuación del ejército israelí, que asegura actuar bajo los "más altos estándares morales".

El conflicto, que comenzó con el brutal ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, generó una grave crisis humanitaria en Gaza. Según un informe de la ONU y organizaciones de ayuda, el territorio palestino se encuentra en "riesgo crítico de hambruna", con más de 52.000 personas muertas en Gaza, el 70% mujeres y niños. Las condiciones de vida en el enclave son cada vez más insostenibles, con la falta de agua que además prolifera enfermedades, falta de medicina y alimentos, mientras la población sigue atrapada en medio de los intensos bombardeos israelíes.

El conflicto ha dejado profundas heridas en la región, y la comunidad internacional sigue llamando a un alto al fuego. Sin embargo, Israel intensificó sus operaciones en Gaza, con el objetivo de destruir las capacidades militares de Hamas y asegurar la liberación de los rehenes. Según fuentes del gobierno israelí, las fuerzas armadas están decididas a cumplir todos los objetivos de la guerra, incluido el desmantelamiento de Hamas y la "captura" permanente de Gaza.

Israel continúa su ofensiva en Gaza.

La guerra en Gaza, en cifras

A pesar de las condenas de líderes internacionales como Meloni y Macron, Netanyahu sigue firme en su postura, asegurando que Israel continuará con su ofensiva en Gaza hasta cumplir con sus objetivos de guerra. Los ataques aéreos israelíes, que comenzaron poco después del ataque de Hamas, han provocado una enorme cantidad de víctimas, con más de 52.928 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamas, cifra que las Naciones Unidas consideran fiable. Además, casi la totalidad de la población fue desplazada y la Franja quedó reducida a las ruinas.

El 7 de octubre, el ataque sorpresa de Hamas a Israel resultó en la muerte de 1.218 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales. De los 251 rehenes tomados en el ataque, 57 permanecen en Gaza, aunque 34 de ellos ya están muertos, según las autoridades israelíes. Hamas también mantiene el cuerpo de un soldado israelí muerto durante una guerra anterior en Gaza en 2014.

