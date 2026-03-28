A un mes de la guerra, misiles en Tel Aviv y más bombardeos israelíes a "infraestructura estratégica" de Irán

La violencia en Medio Oriente no cesa, ya pasaron 30 días de guerra entre Israel e Irán, y lejos de encontrarse alguna vía de paz, este sábado se repitieron los ataques de uno y otro lado, espiral que se retroalimenta y parece cada día más lejos de terminar.

Este sábado Israel bombardeó "infraestructura estratégica" en las afueras de Teherán, concentrando su ofensiva en la sede de la Organización de Industrias Navales de Irán, complejo considerado 'fundamental' en el esquema de defensa persa, que desarrolla allí parte de su armamento. La ofensiva israelí ocurrió en medio de ataques con misiles y drones lanzado desde Irán hacia Tel Aviv, que provocaron la muerte de un hombre de 52 años, identificado como Vyacheslav Vidmant, alcanzado por una ojiva de racimo.

Misiles a Arabia Saudita y Bahréin

por su parte, Irán lanzó además misiles hacia Arabia Saudita y Bahréin, que controlaron sus fuerzas de defensa, en tanto que el ejército israelí informaba que sus defensas aéreas detuvieron misiles lanzados desde Yemen, por parte de grupos de rebeldes hutíes aliados de Irán.

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Según las declaraciones oficiales del mando militar, los planes operativos ya contemplan la ejecución de ataques adicionales dirigidos a "componentes críticos" de la estructura de defensa iraní, lo que sugiere una intención clara de neutralizar la capacidad de respuesta y desarrollo tecnológico a largo plazo de su adversario.

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Israel anunció que sus ataques seguirán, el contraalmirante Daniel Hagari, portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI), adelantó que la ofensiva contra la industria bélica iraní será "todavía más intensa" en las próximas horas.

De acuerdo a las declaraciones oficiales del mando militar, los planes incluyen ataques adicionales contra “componentes críticos” de la defensa iraní.

La ofensiva israelí ocurre tras un ataque con misiles balísticos lanzado desde Irán que provocó la muerte, en la ciudad de Tel Aviv, de Vyacheslav Vidmant, un ciudadano de 52 años que estaba fuera de un refugio antiaéreo cuando fue golpeado por las submuniciones de una ojiva de racimo, un arma creada para lanzar múltiples cargas explosivas sobre grandes áreas. También hubo heridos leves en el sur del país debido a la metralla.

Misil iraní ataca Israel

Protesta contra la guerra en Tel Aviv

En tanto, cientos de personas se congregaron el sábado en Tel Aviv y otras ciudades israelíes para protestar contra la guerra en Oriente Medio, en manifestaciones no autorizadas que las fuerzas de seguridad intentaron dispersar violentamente.

En Tel Aviv y otros lugares se vienen celebrando protestas semanales contra la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, que inicialmente solo contaron con la participación de unas pocas docenas de personas. Pero esas cifras están aumentando, aunque todavía lejos de las decenas de miles que llenaron las calles el año pasado para protestar contra la guerra en Gaza.

Protestas en calles de Tel Aviv este sábado, contra la guerra en el Golfo. (FOTO AFP)

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“Si el gobierno estadounidense quiere que estas universidades de la región no sufran represalias (...), debe condenar el bombardeo de las universidades en un comunicado oficial antes del lunes 30 de marzo al mediodía”, exigieron los Guardianes en un comunicado que difundieron los medios iraníes.

Los Guardianes de la Revolución además recomendaron “a los empleados, profesores y estudiantes de las universidades estadounidenses de la región que se alejen un kilómetro” de los campus que pueden convertirse en objetivo de ataques durante los próximos días.

Trump frenó ataques hasta el 06/04

Por su parte Donald Trump extendió hasta el 6 de abril el plazo para un cese de ataques norteamericanos a Teherán, mientras soporta graves presiones internas por las bajas estadounidenses en combate y el aumento del precio de combustible.

Estados Unidos envió recientemente unos 2.000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada grupos anfibios con cazas F-35 a bordo y unos 5000 infantes de la Marina a la zona del Golfo. Como respuesta, medios iraníes, como la agencia Tasnim, especularon con que el gobierno convoque a más de un millón de combatientes ante una invasión terrestre estadounidense. El mensaje es claro. cualquier intento de invadir Irán, un país de 90 millones de habitantes, significaría pagar un alto costo.

HM/HB