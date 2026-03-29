Las protestas contra Trump se globalizan

Masivas protestas hubo este sábado en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump, y en esta ocasión se extendieron a otros países, con millones de personas indignadas con la guerra en Medio Oriente y con lo que perciben como una deriva autoritaria y transgresora de la ley.

Es la tercera vez en menos de un año que los estadounidenses salen a las calles como parte de un movimiento llamado “No Kings” (Sin Reyes), la cara más visible de la oposición a Trump desde que comenzó su segundo mandato en enero de 2025.

Y ahora tienen un nuevo motivo de indignación: la guerra en Irán que Trump lanzó junto con Israel, con objetivos y plazos de finalización en constante cambio.

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Las manifestaciones se produjeron en varias ciudades estadounidenses, entre ellas Atlanta, donde miles de personas se reunieron en un parque para denunciar el autoritarismo.En la localidad de West Bloomfield, en Michigan, cerca de Detroit, la gente desafió temperaturas bajo cero para protestar. Y en Washington los manifestantes, entre ellos personas con pancartas que proclamaban “Trump debe irse ya” y “Lucha contra el fascismo”– cruzaron un puente sobre el río Potomac hacia el Monumento a Lincoln–, escenario de históricas manifestaciones por los derechos civiles en años pasados.

La ola de rechazo a Trump traspasó las fronteras de Estados Unidos, con movilizaciones el sábado en ciudades europeas como Ámsterdam, Madrid y Roma.

En la primera manifestación “No Kings”, en junio, varios millones salieron a las calles desde Nueva York hasta San Francisco, mientras que la segunda edición de la protesta, en octubre, reunió unos siete millones de personas. Según los organizadores, ayer el número fue mayor dado dado el bajo índice de aprobación de Trump –en torno al 40%– y las elecciones de mitad de mandato en noviembre, en las que los republicanos podrían perder el control de ambas cámaras legislativas.

Así como el mandatario es venerado por muchos dentro de su movimiento “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo), al otro lado de la profunda brecha política estadounidense es objeto de rechazo con igual intensidad.