Irán activa a los rebeldes hutíes de Yemen y Europa teme una ola de atentados terroristas

Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron este sábado a la guerra de Oriente Medio con ataques contra Israel, los primeros por parte de esta milicia islámica aliada de Teherán tras un mes del inicio del conflicto.

Así se suman a Hezbollah, el movimiento que combate contra Israel en el sur del Líbano, y a otras agrupaciones fundamentalistas que responden a la República Islámica y que se teme cometan atentados terroristas en Europa y otras partes del mundo.

Las potencias europeas decidieron reforzar la seguridad en instituciones israelíes, entidades públicas, empresas y bancos que tengan participación, especialmente, de fondos estadounidenses o israelíes.

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Varios países han ajustado sus protocolos de seguridad interna ante el riesgo de represalias por parte de células vinculadas a la Guardia Revolucionaria (IRGC) o actores radicalizados.

El principal temor de la inteligencia europea es que la “martirización” de los líderes iraníes tras los ataques de EE.UU. e Israel genere una nueva ola de “lobos solitarios” que son mucho más difíciles de detectar que las células organizadas.

Este sábado hubo un ejemplo de esta nueva crisis. La policía francesa frustró un atentado con bomba frente al Bank of America, a un par de calles de los Campos Elíseos, en París. Un hombre fue arrestado cuando estaba a punto de detonar un artefacto explosivo casero en la entidad estadounidense, según informaron fuentes judiciales.

No es el único. Desde el inicio del conflicto se han registrado ataques dirigidos principalmente contra objetivos vinculados a la comunidad judía e israelí, atribuidos a células o individuos influenciados por la retórica de Teherán.

Cuatro ambulancias de la organización de voluntarios judíos Hatzola fueron incendiadas frente a una sinagoga en Londres. Un grupo denominado Ashab al-Yamin, presuntamente vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC), se atribuyó la responsabilidad.

En Países Bajos se reportaron ataques contra una sinagoga en Róterdam, una escuela judía y un centro comercial en Ámsterdam. Y en Bélgica explotó un dispositivo improvisado frente a una sinagoga, marcando uno de los primeros incidentes directos en suelo europeo tras la muerte del líder supremo iraní.

Las agencias de inteligencia de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia calificaron el nivel de amenaza vinculado a Irán como “muy alto”, motivo por el cual pusieron en alerta a las fuerzas especiales.

A esto hay que sumarle que la inestabilidad en Medio Oriente facilitó la fuga de miles de detenidos del Estado Islámico (ISIS) de campos de detenidos en Siria, lo que podría reavivar la amenaza yihadista.

Los Hutíes. Este nuevo “ingrediente” combativo genera mucha inquietud a nivel global. Su peligrosidad no está sólo en el fanatismo que profesan, sino en la capacidad que tienen para cometer ataques. Cuentan con misiles y drones de bajo costo, que fueron provistos por Irán en su momento, y que ahora utilizan frecuentemente contra blancos israelíes.

La intervención de este grupo proiraní amenaza con perturbar también la navegación por el mar Rojo, alternativa para algunas monarquías petroleras del Golfo al estrecho de Ormuz, bloqueado por fuerzas iraníes.

En su primera intervención en el conflicto, los rebeldes yemeníes anunciaron este sábado dos ataques contra Israel. En un comunicado en X, el portavoz del grupo Yahya Saree declaró que habían lanzado “misiles de crucero y drones” en dirección a “varios objetivos vitales y militares” en Israel.

El movimiento de los hutíes es un componente clave del llamado “eje de la resistencia” de movimientos armados afines a Teherán. Conocidos como “Ansar Allah” (Partidarios de Dios), surgieron en la década de 1990. Se trata de un grupo perteneciente a una rama centenaria del islam chiíta llamada zaidismo.

Durante la guerra entre Israel y Hamas en Gaza –2023 a 2025–, estos combatientes islámicos habían llevado a cabo numerosos ataques contra Israel y buques comerciales en el mar Rojo y en el golfo de Adén.

Luego fueron bombardeados ferozmente por fuerzas estadounidenses e israelíes, lo que los dejó fuera de acción durante un tiempo. Hasta el viernes habían permanecido al margen del conflicto.

El mar Rojo se convirtió en un punto central en este conflicto, ya que el estrecho de Ormuz está bloqueado por las fuerzas iraníes de la Guardia Revolucionaria. Arabia Saudita y otras potencias árabes redirigieron buena parte de sus exportaciones de petróleo hacia puertos del mar Rojo. Si se cierra el tráfico también por este paso, la crisis petrolera se agravará sensiblemente, sacudiendo la economía global.

Claves

◆ La guerra se desató el 28 de febrero con ataques de EE.UU. e Israel contra territorio iraní, que provocaron la muerte del líder Supremo, el ayatollah Alí Jamenei, y de varios jefes militares.

◆ Irán respondió con una ola de misiles sobre Israel y las bases de EE.UU. en países árabes de la región.

◆ El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán sacudió la economía global y el precio del petróleo.

◆ EE.UU. como Israel siguen bombardeando Irán, aunque no logran destruir su resistencia.