Juan Pablo Godoy Vélez sobre el fallo al amparo de la CGT: “Era en detrimento de los trabajadores”

En diálogo con Canal E, el abogado y exconsejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Godoy Vélez, aseguró que el fallo era esperable y cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa.

Según explicó, la medida judicial responde a principios constitucionales básicos. “Primero que era algo lógico”, afirmó, y agregó que la reforma era “justamente regresiva”, en contradicción con el principio de progresividad que rige en materia de derechos laborales.

El especialista detalló que dicho principio establece que toda nueva legislación debe ampliar derechos o, en caso de restringirlos, compensarlos. Sin embargo, advirtió: “Nada de esto sucedía, esta reforma laboral era todo en detrimento de los trabajadores”, marcando un punto central en el cuestionamiento legal.

Críticas al contenido de la reforma

Godoy Vélez enumeró los principales aspectos que motivaron el rechazo judicial. Entre ellos, mencionó cambios en la jornada laboral, vacaciones e indemnizaciones, así como la exclusión de trabajadores de plataformas digitales del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo.

En ese sentido, fue contundente: “Básicamente tiraron todos los tratados de derecho laboral a la basura”, en referencia al impacto estructural de las modificaciones propuestas. También señaló la eliminación del principio “in dubio pro operario”, que protege al trabajador en situaciones de duda interpretativa.

Además, cuestionó los cambios en el cálculo de indemnizaciones, tanto en su monto como en su actualización. “No conformes con bajarte el monto, también fueron por que las actualizaciones se hagan a tasa pasiva del Banco Central”, explicó, y advirtió sobre el efecto licuador de esa medida: “Lo que tenía algún valor, después te compran dos paquetes de cigarrillos y nada más”.

Expectativas judiciales y contexto político

Consultado sobre los próximos pasos, el abogado anticipó que el Gobierno apelará la medida cautelar. “Eso seguro, sin lugar a dudas van a apelar”, sostuvo, aunque aclaró que el desenlace dependerá de la segunda instancia.

Desde el punto de vista constitucional, no dejó dudas sobre su postura: “Si nos atenemos estrictamente a un análisis constitucional, esto era inconstitucional a todas luces”. No obstante, introdujo un matiz político en el análisis judicial, al considerar que los fallos también responden al contexto.

En esa línea, afirmó: “La justicia falla en función de los momentos políticos”, y sugirió que el escenario actual pudo haber influido en la decisión. Incluso deslizó que el desgaste del Gobierno incidió en el fallo: “Creo que si hubiera salido hace 10 o 15 días, no sé si salía de la misma manera”.

De este modo, el especialista planteó que la suspensión de la reforma no solo responde a cuestiones jurídicas, sino también a un equilibrio entre derecho y coyuntura política.

