Fragilidad en el esquema cambiario: “Se está cortando las ventanas para poder acumular dólares"

El economista, Francisco Martinelli Massa, habló con Canal E y analizó que el debate sobre el financiamiento externo vuelve a tensionar la agenda económica argentina.

El Gobierno apuesta a emitir deuda para conseguir divisas, pero los resultados son limitados. Según Francisco Martinelli Massa: "El Gobierno requiere acumular dólares. Es decir, esto pasa con todos los gobiernos, pero en este caso en particular el Gobierno lo que quiere hacer para acumular dólares es emitiendo títulos de deuda".

Cuánto fue el monto de las colocaciones

En ese sentido, cuestionó el volumen de las colocaciones recientes: "Estamos hablando de no más de 200 millones de dólares en cada una de estas emisiones". Y advirtió que esos montos resultan insuficientes frente a las necesidades financieras.

El problema de fondo, remarcó Massa, es la falta de acumulación genuina: "No hay ninguna acumulación genuina o real, al fin y al cabo, de reservas, porque todo lo que entra se va, ya sea en interés o capital".

El contexto internacional y su impacto en la tasa de interés

El acceso al crédito externo se complica por factores globales. En este contexto, explicó: "Si el Banco Central de Estados Unidos deja de referir la tasa de interés en un marco de guerra y el marco de guerra también te empuja el riesgo país a un alza, va a ser difícil colocar deuda a una tasa de interés accesible".

El entrevistado advirtió sobre la fragilidad del esquema actual, especialmente de cara al año electoral: "Esto es otro ejemplo de que se está cortando las ventanas para poder acumular dólares". Además, anticipó tensiones futuras: "El año que viene, cuando sea una cuestión electoral, ahí tenés un problema enorme".

En ese marco, explicó la lógica oficial de mantener el tipo de cambio controlado: "Prefiere mantenerlo planchado porque se está descontrolando la inflación". Sobre la misma línea, vinculó esa estrategia con el consumo: "El consumo está paradísimo".