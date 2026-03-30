Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el adolescente es inimputable y confirmaron quién era la víctima

Tras la conmoción que persiste luego de que un estudiante de 15 años ingresara armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal y asesinara a un compañero, ministros y funcionarios de la provincia de Santa Fe informaron que el menor es inimputable, a pesar de la reciente aprobación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Asimismo, confirmaron la identidad del chico asesinado, que tenía 13 años.

"Es un menor no punible a la luz de la legislación actual, porque no ha entrado en vigencia la reforma. Dentro del marco legal vigente, se va a hacer el esfuerzo para dar contención adecuada en un caso de esta naturaleza", expresó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, a través de una conferencia de prensa junto a otras autoridades provinciales.

Tiroteo en Santa Fe: el autor del tiroteo en la escuela "sufría bullying", según el padre de una alumna

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El Congreso de la Nación sancionó definitivamente la reforma del Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en febrero de 2026 y fue publicado en el Boletón Oficial (BO) el pasado 9 de marzo. Sin embargo, establece en su artículo 52 que comenzará a regir recién a los 180 días, ya que deben adecuarse las cárceles e instituciones de menores.

De esta forma, la legislación que se tiene en cuenta contra el adolescente detenido este lunes es la norma anterior, que fija la edad de imputabilidad en 16 años y no en 14. En este contexto, el joven investigado no será sometido a un proceso penal "como adulto" ni recibirá una condena bajo estos términos, pero posiblemente se activarán medidas de protección y abordaje por parte del Estado.

"El agresor no registra antecedentes en el sistema educativo, no tuvimos intervención en toda su trayectoria escolar", indicó durante la rueda de prensa José Goity, ministro de Educación. Además, informó que el responsable del homicidio, que ingresó al establecimiento educativo con una escopeta oculta en el estuche de una guitarra, atravesaba una "situación intrafamiliar del ámbito privado muy compleja".

“No existen antecedentes de casos así en la provincia”, añadió el funcionario. Por último, el encargado de la cartera de seguridad provincial, manifestó: "Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida".

Quién era el menor asesinado durante el tiroteo en Santa Fe

En otro momento de la conferencia, la comitiva de ministros enviada por el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, confirmaron que la víctima de 13 años que murió tras ser baleada cuando estaba en el patio interno del colegio fue identificado como Ian Cabrera, que cursaba primer año de la secundaria.

"Además del lamentable fallecimiento de Ian, hay otros dos menores que tuvieron heridas de arma de fuego. En principio estarían fuera de peligro. Fueron trasladados a hospitales públicos, de 13 y 15 años”, dijo Cococcioni. PERFIL accedió al comunicado difundido por el Gobierno de Santa Fe, donde se indicó que ambos fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”.

Cabrera murió en el lugar como consecuencia de los impactos de municiones de plomo de cartucho de escopeta. Era hijo único de Mirian Gabriela Núñez, maestra jardinera de 44 años, y Hugo Leandro Cabrera, un empleado municipal de 40.

Tiroteo en Santa Fe: El mensaje del club donde jugaba el menor asesinado

El Club Atlético Independiente de San Cristóbal, donde jugaba Ian, sacó un comunicado donde confirmó que este lunes la institución permanecerá cerrada por duelo.

“Se informa que, debido a los hechos de público conocimiento ocurridos en la ciudad de San Cristóbal, que enlutan profundamente a toda la comunidad y que involucran a un joven que formaba parte de nuestra institución, permanecerá cerrado y sin actividades durante el día de hoy”, menciona el escrito difundido en redes sociales.

“Acompañamos con enorme dolor a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados”, expresaron.

Santa Fe: Cómo se encuentran los menores heridos

El menor de los chicos baleados recibió disparos en la región frontal y el tórax e ingresó al centro asistencial con "código rojo", pero horas después se conoció que estaba "estable" y no tenía riesgo de vida. Fue derivado al Hospital Alassia de la ciudad capital de Santa Fe para una atención de mayor complejidad.

El segundo estudiante herido, que tiene la misma edad que el agresor, permanece en el centro de salud rafaelino para controles de rutina, "por heridas superficiales, sin gravedad ni activación del código de emergencia".

En esa línea, las autoridades también comunicaron que hay "seis pacientes que permanecen en el hospital local de San Cristóbal con heridas superficiales y en condición estable". Esas lesiones corresponderían a rasguños y cortes que se produjeron durante la huida, ya que algunos de ellos rompieron ventanas para escapar del establecimiento.

Cómo fue el ataque en la escuela de Santa Fe

El estudiante ingresó con una escopeta de dos cañones que tenía escondida en el estuche de su guitarra, instrumento que solía llevar siempre junto a él y que por eso no generó sospechas. En el inicio de la jornada escolar, a las 7.45 horas, sacó el arma y efectuó al menos cinco disparos mientras los estudiantes esperaban para el izamiento de la bandera.

Cuál es el estado de los alumnos baleados durante el tiroteo en una escuela de Santa Fe

Producto del ataque, que tuvo lugar en el patio interno de la institución educativa, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. El joven fue detenido por un preceptor, que se abalanzó sobre él para evitar que siguiera disparando.

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señaló el secretario de Gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Respecto al tirador, se confirmó que fue detenido por la Policía y puesto a disposición del Juzgado de Menores y la Secretaría de Niñez, que iniciaron las actuaciones pertinentes.

Una alumna dijo que el alumno "sufría bullyng"

Priscilla, una adolescente de 18 años que también asiste a la misma escuela que el tirador, comentó que el ataque "estaba planificado" porque, según se supo, “le hacían bullying”. “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar", relató a Radio Rivadavia.

“Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, afirmó. Esta versión coincide con otros testimonios, como lo expresado por Múñoz, que explicó que supuestamente el responsable “era un buen alumno y no tenía problemas de conducta” previos a este hecho.

Además, un padre de otro de los chicos que cursa en la escuela Mariano Moreno sostuvo que el adolescente era víctima de acoso escolar. "Era un pibe tranquilo. Sufría bullying pero no lo decía", aseguró.

FP / EM