Cuál es el estado de los alumnos baleados durante el tiroteo en una escuela de Santa Fe

Luego de que un alumno de 15 años la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal fuera armado a clase y matara a un compañero dos años menor que él, las autoridades de la provincia informaron que en total son ocho los estudiantes que resultaron heridos. Dos de ellos fueron baleados durante el tiroteo, mientras que el resto sufrió diferentes lesiones cuando escaparon del establecimiento educativo.

Según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe, seis chicos se encuentran en el hospital local con "heridas superficiales", como raspones y cortes, y en condición "estable". Por su parte, los otros dos menores que fueron heridos con el arma de fuego, fueron derivados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”.

Tiroteo en Santa Fe: un alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

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El primero de ellos, un varón de 13 años, ingresó al centro de salud con "código rojo" -es decir, el nivel más alto de urgencia- pero desde la cartera que conduce el ministro provincial Pablo Cococcioni indicaron que "está fuera de peligro". El adolescente "actualmente está lúcido y hemodinámicamente estable", tras haber recibido disparos en la región frontal y el tórax, y será trasladado al Hospital Alassia de la ciudad capital de Santa Fe para una atención de mayor complejidad.

El segundo estudiante herido, que tiene la misma edad que el agresor, permanece en el centro de salud rafaelino para controles de rutina, "por heridas superficiales, sin gravedad ni activación del código de emergencia".

"Los equipos de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe brindan contención interdisciplinaria a heridos y familiares en ambos centros de salud, en coordinación con el despliegue interministerial del Gobierno provincial", añadieron a través de un comunicado al que accedió PERFIL.

Cómo fue el tiroteo en una escuela de Santa Fe

Según los testigos, el estudiante ingresó con una escopeta de dos cañones que llevaba escondida en el estuche de una guitarra, instrumento que solía llevar siempre junto a él y que por eso no generó sospechas. En el inicio de la jornada escolar, a las 7.45 horas, sacó el arma y efectuó al menos cinco disparos mientras los estudiantes esperaban para el izamiento de la bandera.

Producto del ataque, que tuvo lugar en el patio interno de la institución educativa, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció. El joven fue detenido por un preceptor, que se avalanzó sobre él para evitar que siguiera disparando.

“La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señaló el secretario de Gobierno de la municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. Respecto al tirador, se confirmó que fue detenido por la Policía, al mismo tiempo que la escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada durante un importante operativo.

El hecho recordó a "la masacre de Carmen de Patagones", ocurrida en 2004, cuando Rafael “Juniors” Solich, de 15 años, asesinó a tiro a tres compañeros. Posteriormente fue declarado inimputable, pero tras los cambios sancionados este año por el Congreso en el Régimen Penal Juvenil, donde se redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos en el Código Penal Argentina, la historia podría ser diferente.

Santa Fe: Una alumna dijo que el ataque fue planificado

Una adolescente de 18 años que también asiste a la misma escuela que el tirador comentó que el ataque "estaba planificado" porque, según se supo, “le hacía bullying”. La joven, identificada con el nombre de Priscila, contó cómo fueron los segundos previos y posteriores a los disparos.

“Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar. Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, describió la estudiante que cursa quinto año.

A pesar de que definió a San Cristóbal y a la escuela Mariano Moreno como lugares "tranquilos, donde todos se conocen", expresó: “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, afirmó durante un reportaje con Radio Rivadavia.

El gobernador Pullaro habló tras el ataque

El Gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, habló del caso del adolescente de 15 años que mató a tiros un menor en la escuela de San Cristóbal y sostuvo que “nunca había pasado” algo así en la provincia.

“De forma inmediata suspendimos la actividad que teníamos aquí con los ministros porque ya están viajando hacia la ciudad para contener a la comunidad educativa, a las familias y para activar el proceso penal”, señaló Pullaro. En esa línea, explicó que se envió a un equipo de acción interministerial a la mencionada localidad, encabezado por los Ministerios de Educación, Igualdad y Desarrollo Humano y Justicia y Seguridad.

Tiroteo en Santa Fe: así comenzaron los disparos en la escuela mientras izaban la bandera

Cronología: Cómo fue el tiroteo en la escuela de Santa Fe

Para reconstruir el trágico suceso en la Escuela N° 381 "Facundo Quiroga", los testimonios y el reporte policial establecen la siguiente secuencia:

- 07:30 - Ingreso escolar: Los alumnos de primer año ingresan al establecimiento y se dirigen al patio para el inicio de la jornada.

- 07:45 - Izamiento de la bandera: Mientras se realizaba el acto formal de inicio de clases, un alumno de 13 años extrae un arma de fuego de su mochila.

- El ataque: Sin mediar palabra aparente, el menor acciona una pistola calibre 9mm contra un compañero de la misma edad, impactándolo en el tórax.

- Primeros auxilios: Ante la desesperación de docentes y padres presentes, se da aviso al 911 y se intenta asistir a la víctima en el patio escolar.

- 08:15 - Traslado al hospital: La víctima ingresa en estado crítico al Hospital de Niños Orlando Alassia, donde se confirma su fallecimiento minutos después.

- Intervención judicial: El Juzgado de Menores y la Secretaría de Niñez inician las actuaciones, confirmando que el agresor es inimputable por su edad.

FP/fl