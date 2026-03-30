lunes 30 de marzo de 2026
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Tiroteo en Santa Fe: el autor del tiroteo en la escuela "sufría bullying", según el padre de una alumna

Según el padre de una alumna del menor que entró a los tiros en un escuela de Santa Fe "era un pibe tranquilo" y que la escuela desconocía que el tirador padecía acoso escolar. "Sufría bullying pero no lo decía". Mirá el video

Tiroteo en una escuela de Santa Fe 20260330
Tiroteo en una escuela de Santa Fe | Cedoc/ captura

El secretario de Gobierno de la municipalidad santafecina de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó esta mañana que el joven de 15 años que entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un alumno de 13 “era un buen alumno y no tenía problemas de conducta” previos a este hecho.

El funcionario municipal dijo que la investigación policial se está llevando a cabo con “muchísimo hermetismo”, pero confirmó que el arma que utilizó el adolescente “sería una escopeta de caño recortado”, según señaló en declaraciones a Splendid AM 990.

Tiroteo en Santa Fe: un alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

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Según el padre de una alumna el menor que entró a los tiros en un colegio de Santa Fe "era un pibe tranquilo" y que la escuela desconocía que el tirador padecía acoso escolar. Sufría bullying pero no lo decía, dijo a La Nación+.

Muñoz expresó que a través del Centro de Monitoreo del municipio “no se detecta” que el alumno haya ingresado con el arma en la mano o a la vista, por lo que se descuenta que la llevó “oculta en alguno de los elementos que portaba”.

Quién es el alumno que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

Puntualizó que tras el hecho “se hizo un cerco aproximadamente a unos 150 o 200 metros a la redonda de la escuela”, y que “solamente se permitía el ingreso a pie de padres o familiares de los alumnos que iban a recoger a los chicos” tras los disparos.

Por los primeros testimonios de docentes y familiares el agresor “era un buen alumno, un buen chico, no tenía problemas de educación, no tenía problemas de conducta, por lo que llama la atención esta situación”, manifestó.

fl/ff

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