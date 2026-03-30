El secretario de Gobierno de la municipalidad santafecina de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, confirmó esta mañana que el joven de 15 años que entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un alumno de 13 “era un buen alumno y no tenía problemas de conducta” previos a este hecho.

El funcionario municipal dijo que la investigación policial se está llevando a cabo con “muchísimo hermetismo”, pero confirmó que el arma que utilizó el adolescente “sería una escopeta de caño recortado”, según señaló en declaraciones a Splendid AM 990.

Tiroteo en Santa Fe: un alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el padre de una alumna el menor que entró a los tiros en un colegio de Santa Fe "era un pibe tranquilo" y que la escuela desconocía que el tirador padecía acoso escolar. Sufría bullying pero no lo decía, dijo a La Nación+.

Muñoz expresó que a través del Centro de Monitoreo del municipio “no se detecta” que el alumno haya ingresado con el arma en la mano o a la vista, por lo que se descuenta que la llevó “oculta en alguno de los elementos que portaba”.

Quién es el alumno que mató a un compañero en una escuela de Santa Fe

Puntualizó que tras el hecho “se hizo un cerco aproximadamente a unos 150 o 200 metros a la redonda de la escuela”, y que “solamente se permitía el ingreso a pie de padres o familiares de los alumnos que iban a recoger a los chicos” tras los disparos.

Por los primeros testimonios de docentes y familiares el agresor “era un buen alumno, un buen chico, no tenía problemas de educación, no tenía problemas de conducta, por lo que llama la atención esta situación”, manifestó.

fl/ff