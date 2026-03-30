Tiroteo en Santa Fe: así comenzaron los disparos en la escuela mientras izaban la bandera

Un alumno entró armado a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero. Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad. “La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron.



Santa Fe: un alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

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Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.

El momento del ataque

El episodio se desencadenó mientras los alumnos se encontraban en el patio exterior formando para izar la bandera. Ante los disparos, se produjo una estampida generalizada: estudiantes saltaron tejidos divisorios, treparon tapiales y rompieron ventanas para escapar del establecimiento.

"Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro y lo salté el tapial y me fui a la calle", relató uno de los alumnos, quien describió la situación como de absoluto shock familiar y comunitario.

Relato de padres

Los padres de los alumnos de la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal relataron escenas de terror tras el ataque armado en el establecimiento. “A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando, decía que un alumno estaba a los tiros”, relató María José, madre de una de las estudiantes.

De acuerdo a los testimonios, el ataque se produjo en el momento exacto en que los alumnos se disponían a izar la bandera. “Llevé a mi hijo como todas las mañanas y al rato me llamó una mamá para traérmelo porque habían disparado”, señaló Julián, padre de un ingresante de primer año que presenció el inicio de las detonaciones en el patio interno.

Relato de alumna

Una alumna de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente disparó dentro de la institución y mató a un menor, comentó que el ataque estaba planificado porque, según se supo, “le hacía bullying”.

Priscila va a quinto año y en diálogo con Radio Rivadavia logró contar cómo fueron los segundos previos y posteriores a la agresión: “Entramos a la escuela, sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar”.

“Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar”, expuso la chica, de 18 años. “Creemos que fue al azar, porque, por lo que tengo entendido, el chico iba a ir al curso porque le hacían bullying. Ya estaba planificado”, comentó.

En este marco, sostuvo que San Cristóbal es un lugar “tranquilo”, donde “todos nos conocemos” y que hace un tiempo había tenido relación de amistad con la hermana del atacante.

Al cierre de la nota, explicó que desde hace un año había policías a la salida de la escuela por problemas que hubo hace un tiempo.

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