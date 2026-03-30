lunes 30 de marzo de 2026
POLICIA
Horror en Santa Fe

Santa Fe: alumno entró a una escuela a los tiros y mató a un compañero de 13 años

Ocurrió en la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal.

Escuela 40 de San Cristóbal
Escuela 40 de San Cristóbal. | Captura

Un alumno entró armado a la Escuela N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal y mató a un compañero, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Conforme a la información preliminar, el adolescente, que tendría entre 15 y 16 años, sacó un arma de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13, falleció.

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