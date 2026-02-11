Tiroteo en una escuela en Canadá: 10 muertos y más de 20 heridos

Se registraron al menos diez muertos y más de 20 heridos como consecuencia de un tiroteo en una escuela ejecutado en la localidad de Tumbler Ridge, en el oeste de Canadá. Entre las víctimas registradas luego del ataque se encuentra el agresor que ejecutó los disparos.

El ataque, según indicaron autoridades de la Real Policía Montada de Canadá, ocurrió este martes en el interior de la Escuela Secundaria Tumbler Ridge, donde se encontraron seis de los muertos, y luego se extendió hacia una residencia cercana, donde fueron localizados otros dos cuerpos. En paralelo, otra persona murió mientras era trasladada a un hospital de la ciudad.

Como consecuencia del tiroteo también se registraron alrededor de 25 heridos que se encontraban siendo atendidos en el centro médico local, dos de ellos se encontraban en estado grave, por lo que debieron ser evacuadas del lugar en helicóptero.

La Policía Montada canadiense explicó que el ataque tuvo lugar alrededor de las 13:20 (hora local), cuando recibieron una alerta sobre la presencia de un tirador activo en el interior de la escuela secundaria de Tumbler Ridge, una localidad de pequeña, de unos 2.400 habitantes, ubicada en la provincia de Columbia Británica.

"Como parte de la respuesta inicial al tiroteo activo, la Policía entró en la escuela para localizar la amenaza. Durante el registro, los agentes localizaron a varias víctimas. También fue hallada muerta una persona que se cree que es el autor del tiroteo, con lo que parece ser una lesión autoinfligida", detallaron las autoridades.

Las autoridades policiales explicaron que "todos los estudiantes y miembros del personal que permanecían en el centro fueron evacuados de forma segura" y que el presunto autor de la masacre, no precisaron si fue hombre o mujer ni dieron detalles de su identidad, fue hallado en el interior de la institución, sin vida y con heridas autoinfligidas.

Dado que el ataque se extendió fuera de la escuela, los uniformados también debieron registrar viviendas y propiedades cercanas, situadas a unos 1.150 kilómetros al noreste de Vancouver, para comprobar que no hubiera más víctimas y/o sospechosos del ataque.

"Mis oraciones y más sentido pésame están con las familias y amigos que perdieron a sus seres queridos en estos horribles actos de violencia", manifestó a través de su cuenta de X el primer ministro de Canadá, Mark Carney, luego del tiroteo ocurrido en la escuela que cuenta con unos 175 estudiantes.

"Me he puesto en contacto con el primer ministro Eby para expresar mis condolencias y con el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, quien está coordinando la respuesta federal", agregó el funcionario canadiense, quien suspendió el viaje que tenía previsto realizar hacia Alemania este miércoles.

Luego del ataque, las escuelas primarias y secundarias de Tumbler Ridge suspenderán sus actividades y permanecerán cerradas durante el resto de la semana, como consecuencia de los trágicos acontecimientos. En paralelo, el distrito anunció que se pondrán a disposición servicios de apoyo a la comunidad.

