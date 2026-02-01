Un nena de 5 años recibió un disparo durante un tiroteo en Rosario

Una nena de 5 años fue gravemente herida este sábado durante un tiroteo en la barrio Tablada, en la ciudad de Rosario. La menor se encuentra internada con pronóstico reservado por insuficiencias en su abdomen.

El portal Rosario3 indicó que la niña fue trasladada de urgencia al hospital Roque Sáenz Peña y luego derivada al Hospital de Niños Victor J. Videla, donde permanece internada en estado reservado. En el hecho también resultaron heridos otros dos hombres y uno de ellos ya fue dado de alta.

Según el parte médico, la menor se encuentra estable, consciente y ubicada en tiempo y espacio. Sin embargo, permanece con una lesión abdominal de gravedad y su estado es totalmente reservado.

La madre también debió ser llevada a un centro médico por impactos de bala en un brazo y una pierna. Fue llevada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde se le diagnosticaron fracturas en el pie y el brazo, aunque su estado es estable y podría recibir el alta en el transcurso del lunes, según el parte.

En paralelo, un hombre de 29 años ingresó por su propios medios al Hospital Roque Sáenz Peña con una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo. Fue atendido por el personal de salud y dado de alta al no presentar lesiones de gravedad.

En lo que respecta a la situación, según el reporte de las autoridades, cerca de las 22, la policía fue alertada por un motociclista que trasladada a un hombre y una mujer junto a la niña que recibió el disparo. Las circunstancias del tiroteo, al igual que quiénes participaron, son objetos de investigación.