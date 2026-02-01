Pinamar: no había "patota", al joven golpeado en Pinamar lo habría lastimado "un amigo"

Un joven de 16 años que se encontraba de vacaciones en Pinamar junto a su familia está internado por una golpiza y un hematoma serio en la cabeza, pero el episodio que inicialmente se adjudicó a "una patota" luego habría derivado en un giro, inesperado, cuando uno de los amigos de Thiago, confesó que no había patota sino que él era quien lo golpeó, y se mostraba arrepentido por la grave derivación que había tenido el suceso.

El ataque sufrido por Thiago, que pareció recordar el penoso caso de Fernando Báez Sosa, ocurrió entre las 5:30 y las 6 de la madrugada de este sábado en el estacionamiento del muelle de Pinamar, donde estaba esperando a sus padres, acompañado por dos amigos, también menores de edad.

Según explicó Clarín, era el último día de las vacaciones y los tres menores se encontraban esperando a los padres de Thiago, Sebastián y Lucia, quienes estaban pescando en el muelle de la ciudad balnearia, cuando el joven sufrió una golpiza que le provocó un hematoma cerebral no quirúrgico y lo dejó internado.

En la primera versión del hecho, los amigos de la víctima señalaron que un grupo de unos siete jóvenes apareció en la zona del muelle y comenzaron a insultarlos y atacarlos sin mediar palabra. En el relato, uno de los chicos indicó que uno de los atacantes gritó: "¿Qué mirás, negro de mierd*?", antes de dar paso al ataque.

Thiago fue quien recibió más golpes en ese presunto ataque hasta que, según relataron, los agresores se habrían escapado del lugar al percatarse de que se aproximaba un vehículo policial.

"Fue algo parecido a lo de Fernando", manifestó entonces el padre del menor en diálogo con Clarín antes de que se conociera la otra versión de los hechos, recordando el violento crimen de Fernando Báez Sosa, quien fue asesinado a golpes en Villa Gesell el 18 de enero de 2020.

El padre del menor, quien se encontraba a algunos metros de distancia, explicó que no vio el ataque, el cual ocurrió luego de que los jóvenes habían salido a pasear y se encontraban esperando a los dos adultos en el estacionamiento del muelle. No obstante, encontró a efectivos policiales al lado de su hijo y sus amigos, momento en el que se acercó.

Al acercarse al lugar, el padre se encontró a su consciente y el menor explicó que un grupo de desconocidos comenzó a insultarlos y golpearlos sin motivo aparente, una versión que fue sostenida por todos el grupo. "Tenía los dos ojos hinchados", recuerda sobre los minutos previos antes de ir al Hospital Municipal de Pinamar.

El menor ingresó con un hematoma cerebral no quirúrgico, aunque los médicos en principio hablaron de un hundimiento y luego de una posible fractura. Los médicos resolvieron su derivación a un centro de mayor complejidad y durante la tarde del sábado fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, donde quedó internado en observación.

Mientras el menor estaba siendo asistido, la familia procedió a hacer la denuncia y pasaron a analizar cámaras de seguridad durante horas para intentar identificar a los agresores. Sin embargo, con el correr de las horas, uno de los amigos del chico, de 17 años, se quebró y confesó que fue él quien golpeó a Thiago.

"Estoy destrozado. No lo puedo creer", expresó conmocionado el padre del menor luego de que se supiera que toda la historia había sido una puesta en escena de los adolescentes. "Mi hijo no iba a mandar al frente a sus amigos", añadió.

El hombre indicó que era la primera vez que amigos de su hijo los acompañaban durante las vacaciones y relató: "Nosotros somos de Temperley, venimos todos los años porque tenemos a la familia de mi mujer. Cada año mi hijo me dice 'Pa, ¿puedo llevar a mis amigos?'".

"Estaban jodiendo, uno se calentó y el de 17 le pegó mal a Thiago", intentó explicar sobre lo ocurrido y concluyó: "Yo lo único que quiero es que mi hijo esté bien".

El caso quedó en manos del fiscal Juan Pablo Calderón, del Departamento Judicial de Pinamar, quien en principio había dispuesto medidas para identificar y localizar a los agresores, aunque fueron descartadas y luego las autoridades procedieron a detener al amigo de la víctima, aunque el padre indicó que no quiere que tomen represalias contra el chico, quien es amigo de su hijo "casi de nacimiento".

