Una fiesta en una casa quinta del partido bonaerense de Esteban Echeverría terminó con un enfrentamiento armado entre efectivos de la Policía Bonaerense y presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de autos. El operativo dejó un muerto y varios detenidos, en el marco de una investigación que llevaba meses en marcha.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en la localidad de 9 de Abril. Allí se realizaba una “pool party” cuando agentes del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al predio con una orden de allanamiento. Según fuentes del caso, los investigadores tenían indicios de que varios sospechosos vinculados a una organización delictiva se encontraban en el lugar.

La causa había comenzado meses antes, luego de un enfrentamiento ocurrido durante el robo de un Toyota Yaris. En aquel episodio, la Policía detuvo a uno de los presuntos delincuentes y secuestró un teléfono celular que, tras ser analizado, permitió reconstruir la estructura de la banda. De acuerdo con los investigadores, el grupo se dedicaba al robo de vehículos, su adulteración para volver a ponerlos en circulación y su uso posterior en entraderas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un tiroteo en un bar de Texas dejó dos muertos y 14 heridos: el atacante abatido por la policía

Con ese material, la Justicia autorizó una serie de procedimientos que incluyeron más de treinta allanamientos. Uno de los datos que aceleró el operativo fue una publicación en redes sociales: uno de los sospechosos había subido una foto en la pileta del lugar, donde se lo veía posando con un arma. A partir de esa pista, los investigadores localizaron la quinta donde se desarrollaba la fiesta.

Masacre en Canadá: quién era el joven que mató a 8 personas e hirió a 25 en el tiroteo escolar

Cuando los policías irrumpieron en el predio, fueron recibidos a tiros desde el interior de la vivienda. Según la reconstrucción oficial, uno de los sospechosos disparó desde una habitación ubicada en la planta alta de la casa. En medio del intercambio de disparos, el joven, identificado como Diego Ezequiel López (23 años) resultó gravemente herido. Murió poco después tras recibir impactos de bala en la cabeza y el torso.

Imágenes del allanamiento en la Pool Party

López tenía antecedentes penales y un pedido de captura vigente por otras causas. Entre ellas, registros por infracción a la ley de drogas y un expediente por robo agravado con arma de fuego.

En el procedimiento fueron detenidos al menos dos sospechosos que se encontraban en la quinta. Posteriormente, otros operativos derivados de la misma investigación permitieron arrestar a más integrantes de la organización. Durante los allanamientos se secuestraron armas, vehículos con irregularidades, droga, teléfonos celulares y documentación presuntamente falsa.

Imágenes del allanamiento en la Pool Party

Los investigadores sostienen que la banda estaba vinculada con al menos quince hechos delictivos. En el expediente se describen distintos roles dentro del grupo: desde quienes robaban los vehículos hasta quienes se encargaban de adulterarlos, proveer armas o administrar el dinero obtenido de los robos.

La causa quedó a cargo de la fiscalía descentralizada de Esteban Echeverría, que ordenó nuevas pericias en la vivienda donde ocurrió el tiroteo y continúa analizando el material secuestrado durante los procedimientos.

TO/ff