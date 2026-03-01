Un tiroteo en un bar de Texas dejó dos muertos y 14 heridos: el atacante abatido por la policía

Un tiroteo ocurrido en la madrugada del domingo en el concurrido distrito de entretenimiento de Austin, Texas, dejó al menos dos personas muertas y otras catorce heridas, en un episodio que volvió a poner en foco la problemática de la violencia armada en Estados Unidos. El atacante fue abatido por agentes policiales, pero todavia su identidad no trascendió.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 2 de la mañana en Buford’s Backyard Beer Garden, un bar ubicado en la intersección de West Sixth Street y Rio Grande, una de las zonas más transitadas de la vida nocturna de la capital texana, especialmente durante los fines de semana.

Hubo algunos contrataques iraníes, con misiles y explosiones en Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según informó la jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, las autoridades recibieron un llamado alertando sobre un hombre armado que estaba efectuando disparos dentro del establecimiento, mientras otros bares de la zona comenzaban a cerrar.

Los agentes se desplazaron de inmediato desde el sector este hacia West Sixth Street y, al llegar al lugar, se encontraron con el sospechoso armado. Tres oficiales abrieron fuego y abatieron al atacante en el lugar.

Además de las dos víctimas fatales —todavía no fueron identificadas oficialmente—, catorce personas resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones de gravedad. Funcionarios de emergencias confirmaron que al menos tres de los hospitalizados permanecen en estado crítico.

El jefe del Servicio de Emergencias Médicas del condado Austin-Travis, Robert Luckritz, destacó la rapidez de la respuesta conjunta entre paramédicos y fuerzas de seguridad que patrullaban el área, lo que permitió asistir rápidamente a los heridos.

Las implicancias regionales del ataque a Irán

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el motivo del ataque. Sin embargo, el FBI se sumó a la investigación y no descarta que el episodio pueda estar vinculado a un acto terrorista.

El agente especial del FBI Alex Doran dijo a periodistas que se desconocía el motivo exacto del ataque, pero que había "indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo".

"Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo", afirmó Doran.

La participación de agencias federales sugiere que el análisis del hecho no se limitará únicamente a una investigación criminal convencional, sino que también contemplará posibles motivaciones ideológicas o extremistas.

La jefa policial Lisa Davis calificó el incidente como “muy trágico” y advirtió que la escena requerirá varias horas de trabajo forense.

Ahmad Vahidi, acusado por al atentado a la AMIA, fue nombrado al frente de la Guardia Revolucionaria iraní

La zona de West Sixth Street fue acordonada durante gran parte de la mañana del domingo mientras los investigadores recopilaban pruebas y reconstruían la secuencia de los hechos.

Por su parte, el alcalde de Austin, Kirk Watson, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias durante una conferencia de prensa.

“Nuestro corazón está con las personas afectadas. Quiero reiterar mi agradecimiento a nuestros agentes y funcionarios de seguridad pública que llegaron tan rápido al lugar de los hechos. Definitivamente salvaron vidas”, sostuvo.

El ataque ocurrió en uno de los corredores nocturnos más emblemáticos de la ciudad, frecuentado por residentes y turistas. La violencia en un espacio de ocio público genera preocupación adicional por el impacto en la seguridad urbana y en la vida social de la ciudad.

Austin, conocida por su vibrante escena cultural y musical, se suma así a una lista creciente de ciudades estadounidenses que han registrado episodios de violencia armada en espacios públicos.

Mientras continúa la investigación, las autoridades trabajan para esclarecer el perfil del atacante y determinar si existió planificación previa o vínculos con organizaciones extremistas.

Por ahora, el caso permanece abierto y bajo análisis federal, en un contexto en el que cada nuevo episodio de este tipo reaviva el debate sobre seguridad, control de armas y prevención del extremismo en Estados Unidos.